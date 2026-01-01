Udrul Radarr med enkeltklikinstallation.
Automatisk filmsamlingsadministrator, der overvåger udgivelser, downloader via din foretrukne klient og holder dit bibliotek organiseret.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Radarr
Radarr er en omfattende automatiseret filmsamlingsadministrator til Usenet- og BitTorrent-brugere. Den overvåger RSS-feeds for nye udgivelser, der matcher dine kvalitetsprofiler, udløser downloads via klienter som qBittorrent eller SABnzbd, og omdøber og organiserer dit bibliotek automatisk. Understøttelse af brugerdefinerede formater lader dig målrette specifikke kodninger — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — og Radarr vil opgradere eksisterende filer, når bedre udgivelser dukker op.
At køre Radarr på en VPS holder den aktiv døgnet rundt med ensartet båndbredde, hvilket sikrer, at du aldrig går glip af et udgivelsesvindue. Den integreres direkte med Plex, Jellyfin og Emby for at opdatere dit medieserverbibliotek i det øjeblik en ny fil lander, og passer naturligt sammen med Sonarr, Lidarr og Prowlarr for et komplet automatiseret medieøkosystem.
Vigtige funktioner i Radarr
Automatiseret overvågning
RSS-feedovervågning registrerer nye filmudgivelser i det øjeblik, de vises, og sætter automatisk downloads i kø baseret på dine kvalitetspræferencer.
Kvalitetsprofiler
Definer acceptable opløsninger, codecs og filstørrelser pr. film, så kun de versioner, du faktisk ønsker, downloades og beholdes.
Automatiske opgraderinger
Radarr holder øje med bedre kvalitetsudgivelser efter den indledende download og erstatter filer gennemsigtigt, hvilket holder dit bibliotek i topkvalitet over tid.
Medieserverintegration
Automatiske biblioteksopdateringsmeddelelser til Plex, Jellyfin og Emby betyder, at nydownloadede film vises i din streamingapp inden for sekunder.
Importer
Importer overvågningslister fra IMDb, Trakt og TMDb for automatisk at tilføje film til din overvågede kø, når du markerer titler som skal ses.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Radarr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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