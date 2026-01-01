Radarr er en omfattende automatiseret filmsamlingsadministrator til Usenet- og BitTorrent-brugere. Den overvåger RSS-feeds for nye udgivelser, der matcher dine kvalitetsprofiler, udløser downloads via klienter som qBittorrent eller SABnzbd, og omdøber og organiserer dit bibliotek automatisk. Understøttelse af brugerdefinerede formater lader dig målrette specifikke kodninger — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — og Radarr vil opgradere eksisterende filer, når bedre udgivelser dukker op.

At køre Radarr på en VPS holder den aktiv døgnet rundt med ensartet båndbredde, hvilket sikrer, at du aldrig går glip af et udgivelsesvindue. Den integreres direkte med Plex, Jellyfin og Emby for at opdatere dit medieserverbibliotek i det øjeblik en ny fil lander, og passer naturligt sammen med Sonarr, Lidarr og Prowlarr for et komplet automatiseret medieøkosystem.