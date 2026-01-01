File Browser er en letvægts, open source webfilhåndtering, der omdanner enhver mappe på din server til en fuldt udstyret filhåndteringsgrænseflade tilgængelig fra enhver browser. Den understøtter flere brugere med konfigurerbare tilladelser, fildeling via offentlige links, træk-og-slip-uploads og en indbygget kodeeditor — alt sammen uden at kræve SSH- eller FTP-klienter.

Selv-hosting af File Browser på din VPS holder filer private og under din kontrol, giver dig mulighed for sikkert at give teammedlemmer eller klienter adgang til specifikke mapper uden at afsløre serverlegitimationsoplysninger, og kræver minimale ressourcer, så den kører komfortabelt sammen med dine andre applikationer.