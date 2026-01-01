Udrul Filbrowser i installation med ét klik
Letvægts webbaseret filhåndtering til at gennemse, uploade og administrere serverfiler direkte fra din browser.
Vælg en VPS-pakke til File Browser
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med File Browser
File Browser er en letvægts, open source webfilhåndtering, der omdanner enhver mappe på din server til en fuldt udstyret filhåndteringsgrænseflade tilgængelig fra enhver browser. Den understøtter flere brugere med konfigurerbare tilladelser, fildeling via offentlige links, træk-og-slip-uploads og en indbygget kodeeditor — alt sammen uden at kræve SSH- eller FTP-klienter.
Selv-hosting af File Browser på din VPS holder filer private og under din kontrol, giver dig mulighed for sikkert at give teammedlemmer eller klienter adgang til specifikke mapper uden at afsløre serverlegitimationsoplysninger, og kræver minimale ressourcer, så den kører komfortabelt sammen med dine andre applikationer.
Vigtige funktioner i File Browser
Multi-brugertilladelser
Opret brugerkonti med detaljeret mappeadgang og rollebaserede tilladelser, så hver person kun ser og ændrer de filer, de har brug for.
Træk-og-slip-overførsler
Upload enkeltfiler, flere filer eller hele mapper direkte fra browseren med sporing af fremskridt i realtid – der kræves ingen FTP-klient.
Indbygget Kodeeditor
Rediger konfigurationsfiler, scripts og tekstfiler direkte i browseren uden at skifte til en separat SSH-session eller teksteditor.
Offentlige delelinks
Generer delbare downloadlinks til filer eller mapper, så du kan sende indhold til eksterne modtagere uden at give dem serveradgang.
Arkivadministration
Opret og udpak ZIP- og TAR-arkiver direkte via webgrænsefladen, hvilket forenkler batchoverførsler og filbackup.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre File Browser
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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