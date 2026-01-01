Installer MariaDB med enkeltklikinstallation
Open source relationel database og drop-in MySQL-erstatning, som millioner af installationer verden over stoler på.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MariaDB
MariaDB er en af verdens mest udbredte relationelle databaser, skabt af de originale MySQL-udviklere for at forblive permanent open source. Den tilbyder fuld ACID-kompatibilitet, MySQL-kompatibilitet, flere lagermotorer og virksomhedsfunktioner som Galera Cluster for høj tilgængelighed – hvilket gør den til et solidt fundament for webapplikationer, SaaS-platforme og databelastninger af enhver størrelse.
At køre MariaDB på din egen VPS giver dig dedikerede databaseressourcer, direkte kontrol over konfiguration og tuning, og en delt databaseserver, der er tilgængelig for alle dine applikationer – uden overhead og pris pr. ressource for administrerede databasetjenester.
Vigtige funktioner i MariaDB
MySQL-kompatibilitet
Problemfri erstatning for MySQL betyder, at eksisterende applikationer, drivere og værktøjer fungerer uden kodeændringer.
ACID-transaktioner
Fuld transaktionssupport med InnoDB sikrer dataintegritet for applikationer, der ikke tåler en inkonsistent tilstand.
Galera Cluster
Indbygget multi-master replikering til højtilgængelige implementeringer, der kræver databaseoperationer uden nedetid.
Flere lagermotorer
Vælg mellem InnoDB, Aria, ColumnStore og mere for at matche lagermotoren til hver arbejdsbelastningstype.
JSON og rumlige data
Indbygget JSON-datatype og rumlige indekser understøtter moderne applikationsdatamodeller sammen med traditionelle relationelle data.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MariaDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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