MariaDB er en af verdens mest udbredte relationelle databaser, skabt af de originale MySQL-udviklere for at forblive permanent open source. Den tilbyder fuld ACID-kompatibilitet, MySQL-kompatibilitet, flere lagermotorer og virksomhedsfunktioner som Galera Cluster for høj tilgængelighed – hvilket gør den til et solidt fundament for webapplikationer, SaaS-platforme og databelastninger af enhver størrelse.

At køre MariaDB på din egen VPS giver dig dedikerede databaseressourcer, direkte kontrol over konfiguration og tuning, og en delt databaseserver, der er tilgængelig for alle dine applikationer – uden overhead og pris pr. ressource for administrerede databasetjenester.