Udrul pretix med et-klik-installation.
Open source billetsalgsplatform til konferencer, festivaler, workshops og enhver begivenhed med en fysisk eller digital billet.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med pretix
pretix er en funktionsrig open source-billetplatform, der er bygget specifikt til eventarrangører, som ønsker at sælge billetter uden at betale gebyrer per billet til kommercielle tjenester som Eventbrite eller Ticketmaster. Bygget og vedligeholdt af pretix GmbH i Tyskland driver det tusindvis af events verden over – fra små workshops til store konferencer og festivaler – og er konstrueret til at håndtere øjeblikke med højt salg og stor trafik uden at bryde sammen.
Ved at selv-hoste pretix på din egen VPS holder du deltagerdata, betalingskonfiguration og indtægter under din fulde kontrol. I stedet for at afgive en procentdel af hver billet til en tredjeparts-gateway betaler du et fast hostinggebyr – og du forbliver fuldt ud GDPR-kompatibel ved at opbevare personlige data inden for den infrastruktur, du administrerer.
Vigtige funktioner i pretix
Fleksibelt billetsalg
Sælg betalte, gratis og donationsbaserede billetter med kvoter, kuponer, pladsvalg og tidsbaseret tilgængelighed på tværs af flere begivenheder fra én butik.
Indbyggede betalinger
Native integrationer med Stripe, PayPal, SEPA, bankoverførsel og mange andre gateways – ingen tredjeparts plugin-markedsplads påkrævet.
Siddeplaner
Visuelt interaktivt sædevalg med kategorier, prisdifferentiering og tilgængelighedssæder til teatre, haller og stadioner.
Indtjekning på stedet
Tilhørende mobil- og desktopscannerapps validerer QR-kodede billetter ved døren, inklusive offline-tilstand til spillesteder med dårlig forbindelse.
Flersprogede butikker
Udrul lokaliserede billetbutikker på over 30 sprog med oversatte e-mails, billetlayouts og betalingsflows som standard.
REST API og Webhooks
Integrer pretix med CRM-systemer, regnskabssystemer og badgeudskrivning via en dokumenteret REST API og hændelsesdrevne webhooks.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre pretix
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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