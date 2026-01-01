pretix er en funktionsrig open source-billetplatform, der er bygget specifikt til eventarrangører, som ønsker at sælge billetter uden at betale gebyrer per billet til kommercielle tjenester som Eventbrite eller Ticketmaster. Bygget og vedligeholdt af pretix GmbH i Tyskland driver det tusindvis af events verden over – fra små workshops til store konferencer og festivaler – og er konstrueret til at håndtere øjeblikke med højt salg og stor trafik uden at bryde sammen.

Ved at selv-hoste pretix på din egen VPS holder du deltagerdata, betalingskonfiguration og indtægter under din fulde kontrol. I stedet for at afgive en procentdel af hver billet til en tredjeparts-gateway betaler du et fast hostinggebyr – og du forbliver fuldt ud GDPR-kompatibel ved at opbevare personlige data inden for den infrastruktur, du administrerer.