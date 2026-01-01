Op til 70% rabat på pretix

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Open source billetsalgsplatform til konferencer, festivaler, workshops og enhver begivenhed med en fysisk eller digital billet.

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AI-administreret VPS
58,99kr./md.
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Udrul pretix med et-klik-installation.

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Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med pretix

pretix er en funktionsrig open source-billetplatform, der er bygget specifikt til eventarrangører, som ønsker at sælge billetter uden at betale gebyrer per billet til kommercielle tjenester som Eventbrite eller Ticketmaster. Bygget og vedligeholdt af pretix GmbH i Tyskland driver det tusindvis af events verden over – fra små workshops til store konferencer og festivaler – og er konstrueret til at håndtere øjeblikke med højt salg og stor trafik uden at bryde sammen.

Ved at selv-hoste pretix på din egen VPS holder du deltagerdata, betalingskonfiguration og indtægter under din fulde kontrol. I stedet for at afgive en procentdel af hver billet til en tredjeparts-gateway betaler du et fast hostinggebyr – og du forbliver fuldt ud GDPR-kompatibel ved at opbevare personlige data inden for den infrastruktur, du administrerer.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i pretix

Fleksibelt billetsalg

Sælg betalte, gratis og donationsbaserede billetter med kvoter, kuponer, pladsvalg og tidsbaseret tilgængelighed på tværs af flere begivenheder fra én butik.

Indbyggede betalinger

Native integrationer med Stripe, PayPal, SEPA, bankoverførsel og mange andre gateways – ingen tredjeparts plugin-markedsplads påkrævet.

Siddeplaner

Visuelt interaktivt sædevalg med kategorier, prisdifferentiering og tilgængelighedssæder til teatre, haller og stadioner.

Indtjekning på stedet

Tilhørende mobil- og desktopscannerapps validerer QR-kodede billetter ved døren, inklusive offline-tilstand til spillesteder med dårlig forbindelse.

Flersprogede butikker

Udrul lokaliserede billetbutikker på over 30 sprog med oversatte e-mails, billetlayouts og betalingsflows som standard.

REST API og Webhooks

Integrer pretix med CRM-systemer, regnskabssystemer og badgeudskrivning via en dokumenteret REST API og hændelsesdrevne webhooks.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre pretix

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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