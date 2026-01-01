Databasus er et selvhostet databasebackupstyringsværktøj, der centraliserer automatiserede backups for PostgreSQL, MySQL og MongoDB under en enkelt webgrænseflade. Det håndterer hele backup-livscyklussen — planlægning, udførelse, komprimering, opbevaringsrotation og sundhedsovervågning — uden at kræve separate scripts for hver databasetype.

Ved at selvhoste Databasus på din VPS lagres backups direkte på din egen infrastruktur, hvilket eliminerer cloudlagringsgebyrer per gigabyte og holder følsomme data under din kontrol. Web-dashboardet giver et klart indblik i backup-succesrater, lagerforbrug og jobhistorik, mens dedikerede VPS-ressourcer sikrer, at backup-jobs kører uden at påvirke produktionsdatabaseydeevnen.