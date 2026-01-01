Udrul Databasus med ét-klik-installation.
Selvhostet databasebackupmanager til automatisering og overvågning af PostgreSQL-, MySQL- og MongoDB-backups.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Databasus
Databasus er et selvhostet databasebackupstyringsværktøj, der centraliserer automatiserede backups for PostgreSQL, MySQL og MongoDB under en enkelt webgrænseflade. Det håndterer hele backup-livscyklussen — planlægning, udførelse, komprimering, opbevaringsrotation og sundhedsovervågning — uden at kræve separate scripts for hver databasetype.
Ved at selvhoste Databasus på din VPS lagres backups direkte på din egen infrastruktur, hvilket eliminerer cloudlagringsgebyrer per gigabyte og holder følsomme data under din kontrol. Web-dashboardet giver et klart indblik i backup-succesrater, lagerforbrug og jobhistorik, mens dedikerede VPS-ressourcer sikrer, at backup-jobs kører uden at påvirke produktionsdatabaseydeevnen.
Vigtige funktioner i Databasus
Multidatabase support
Sikkerhedskopierer PostgreSQL, MySQL og MongoDB fra en samlet grænseflade, hvilket erstatter behovet for at administrere separate backup-scripts per databasemotor.
Automatiseret planlægning
Konfigurer sikkerhedskopieringsintervaller og opbevaringspolitikker, så daglige, ugentlige og månedlige sikkerhedskopier roterer automatisk uden manuel indgriben.
Webbaseret dashboard
Overvåg sikkerhedskopieringsstatus, lagerforbrug og jobhistorik fra en centraliseret grænseflade med advarsler om fejl, der kræver opmærksomhed.
Backupverifikation
Udfører integritetskontrol efter hver sikkerhedskopi for at bekræfte, at sikkerhedskopien er gyldig og brugbar, før den tæller med i din opbevaringspolitik.
Tidspunktsgendannelse
Gendan databaser til et specifikt backupsnapshot, hvilket muliggør katastrofegendannelse og sikker test af produktionsdata i staging-miljøer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Databasus
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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