Implementer FeatBit med enkeltklikinstallation.
Open source funktionsflag og eksperimenteringsplatform bygget som et selvhostet alternativ til LaunchDarkly.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FeatBit
FeatBit er en virksomhedsklar funktionstyringsplatform, der lader ingeniørteams udrulle kode bag feature flags, køre procentvise udrulninger, målrette specifikke brugersegmenter og rulle tilbage øjeblikkeligt uden at genudrulle. Native SDK'er til ti populære sprog og en realtidsevalueringsserver holder flagændringer synkroniseret på tværs af klienter på under et sekund.
Selv-hosting af FeatBit på din VPS holder flagkonfigurationer, bruger-målretningsregler og revisionslogfiler inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden pr. sæde-gebyrer og uden månedlige evalueringskvoter. Implementeringen leveres med administrations-brugerfladen, API'en, evalueringsserveren, analyse-servicen og PostgreSQL forudkonfigureret bag HTTPS.
Vigtige funktioner i FeatBit
Realtidsflagstreaming
En dedikeret evalueringsserver sender flagopdateringer til SDK'er over WebSockets, så ændringer træder i kraft i klienter inden for millisekunder efter aktivering.
Målrettede brugerudrulninger
Udrul funktioner baseret på procentdel, brugerattribut eller navngivet segment, og kombiner regler for at styre udgivelser for specifikke kohorter, før de gøres globale.
Indbyggede A/B-eksperimenter
Knyt flagvariationer til produktmålinger, og kør ende-til-ende eksperimenter med indbygget analyse, hvilket fjerner behovet for et separat eksperimenteringsværktøj.
Ti officielle SDK'er
Server- og klient-SDK'er til JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android og iOS integrerer flags i enhver produktionsstak.
Revisionsspor og historik
Alle flag-, segment- og regelændringer registreres med aktøren, tidsstemplet og diff, hvilket gør tilbagerulninger og overholdelsesgennemgange ligetil.
Projekt- og miljøafgrænsning
Organiser flags i projekter med isolerede udviklings-, staging- og produktionsmiljøer, hver med sine egne SDK-nøgler og målretningsregler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FeatBit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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