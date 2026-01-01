FeatBit er en virksomhedsklar funktionstyringsplatform, der lader ingeniørteams udrulle kode bag feature flags, køre procentvise udrulninger, målrette specifikke brugersegmenter og rulle tilbage øjeblikkeligt uden at genudrulle. Native SDK'er til ti populære sprog og en realtidsevalueringsserver holder flagændringer synkroniseret på tværs af klienter på under et sekund.

Selv-hosting af FeatBit på din VPS holder flagkonfigurationer, bruger-målretningsregler og revisionslogfiler inden for infrastruktur, du kontrollerer, uden pr. sæde-gebyrer og uden månedlige evalueringskvoter. Implementeringen leveres med administrations-brugerfladen, API'en, evalueringsserveren, analyse-servicen og PostgreSQL forudkonfigureret bag HTTPS.