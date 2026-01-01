Udrul Yucca med enkeltklikinstallation
Selvhostet NVR til IP-kameraer med bevægelsesdetektering, RTSP/ONVIF-understøttelse og en web-brugerflade til live- og optagede optagelser.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Yucca
Yucca er en selvhostet netværksvideooptager (NVR) designet til at administrere IP-kameraer i enhver skala, fra et par hjemmesikkerhedskameraer til tusindvis af virksomhedsstreams. Den understøtter RTSP, ONVIF og almindelige IP-kameraprotokoller, og tilbyder livevisning, optagelse og afspilning via en webgrænseflade og Android-app.
Selvhosting af Yucca på en VPS holder alle kameraoptagelser inden for din infrastruktur uden cloudlagringsgebyrer eller tredjepartsadgang. Bevægelsesdetektion med e-mail-advarsler, Prometheus-metrics til overvågning og skalerbar arkitektur gør det til en praktisk overvågningsløsning til hjemmesikkerhed, detailhandelsovervågning og små virksomhedsmiljøer.
Vigtige funktioner i Yucca
RTSP og ONVIF support
Tilslut ethvert IP-kamera, der understøtter RTSP- eller ONVIF-protokoller, hvilket dækker langt de fleste forbruger- og professionelle kameraer.
Bevægelsesdetektion
Udløs automatisk optagelser og e-mailadvarsler, når bevægelse registreres i kamerazoner, hvilket reducerer lagerplads og støj.
Live og optaget afspilning
Se live kamerastrømme og gennemgå optaget materiale via webgrænsefladen eller den tilhørende Android-applikation.
Skalerbar arkitektur
Yucca skalerer fra en håndfuld hjemmekameraer til tusindvis af samtidige streams uden arkitektoniske ændringer.
Prometheus metrics
Eksporter optagelses- og stream-sundhedsmetrikker til Prometheus til integration med eksisterende overvågningsdashboards.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Yucca
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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