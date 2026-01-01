Yucca er en selvhostet netværksvideooptager (NVR) designet til at administrere IP-kameraer i enhver skala, fra et par hjemmesikkerhedskameraer til tusindvis af virksomhedsstreams. Den understøtter RTSP, ONVIF og almindelige IP-kameraprotokoller, og tilbyder livevisning, optagelse og afspilning via en webgrænseflade og Android-app.

Selvhosting af Yucca på en VPS holder alle kameraoptagelser inden for din infrastruktur uden cloudlagringsgebyrer eller tredjepartsadgang. Bevægelsesdetektion med e-mail-advarsler, Prometheus-metrics til overvågning og skalerbar arkitektur gør det til en praktisk overvågningsløsning til hjemmesikkerhed, detailhandelsovervågning og små virksomhedsmiljøer.