Implementer drawDB med ét-klik-installation.
Gratis, open source browserbaseret databasediagrameditor til at designe og dokumentere relationelle databaseskemaer visuelt.
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Hvad du kan bygge med drawDB
drawDB er en gratis, open source-editor til entitets-relationsdiagrammer for databaser, der kører udelukkende i browseren. Den lader udviklere og databaseadministratorer designe, visualisere og dokumentere relationelle databaseskemaer via et træk-og-slip-lærred — og derefter eksportere det færdige design som SQL DDL-sætninger, klar til at køre mod MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB eller SQL Server.
Selv-hosting af drawDB giver dit team et delt internt værktøj til databasedesign uden at sende skemadetaljer til tredjeparts cloud-tjenester. Fordi appen udelukkende er frontend uden backend- eller databaseafhængighed, udrulles den som en enkelt letvægtscontainer og forbliver oppe uanset ekstern tjenestetilgængelighed.
Vigtige funktioner i drawDB
Visuelt skemadesign
Træk og slip tabeller, definer kolonner og datatyper, og tegn relationer på et lærred uden at skrive SQL manuelt.
SQL-eksport og -import
Generer køreklar DDL til MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB og SQL Server, eller importer eksisterende SQL for at visualisere det øjeblikkeligt.
Ingen backend nødvendig
Kører som en enkelt Nginx-container uden database eller server-side afhængigheder – diagrammer gemmes i browseren ved hjælp af IndexedDB.
Diagramtilpasning
Tilpas tabelfarver, tilføj noter og områder til at gruppere relaterede tabeller, og styr lærredslayoutet, så det matcher, hvordan du tænker om dit skema.
Eksporter til flere formater
Eksporter diagrammer som PNG, JSON eller SQL, så du kan indlejre dem i dokumentation, dele med teammedlemmer eller versionsstyre dit skemadesign.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre drawDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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