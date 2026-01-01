drawDB er en gratis, open source-editor til entitets-relationsdiagrammer for databaser, der kører udelukkende i browseren. Den lader udviklere og databaseadministratorer designe, visualisere og dokumentere relationelle databaseskemaer via et træk-og-slip-lærred — og derefter eksportere det færdige design som SQL DDL-sætninger, klar til at køre mod MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB eller SQL Server.

Selv-hosting af drawDB giver dit team et delt internt værktøj til databasedesign uden at sende skemadetaljer til tredjeparts cloud-tjenester. Fordi appen udelukkende er frontend uden backend- eller databaseafhængighed, udrulles den som en enkelt letvægtscontainer og forbliver oppe uanset ekstern tjenestetilgængelighed.