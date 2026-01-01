Remark42 er en letvægts open source-kommentarmotor til blogs og hjemmesider, designet som et privatlivsrespekterende alternativ til Disqus, Facebook Comments og andre kommercielle kommentarplatforme. Skrevet i Go for lavt hukommelsesforbrug og høj samtidighed, integreres det via et enkelt JavaScript-snippet på enhver hjemmeside — statisk HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js eller ethvert andet framework — for at tilføje trådede diskussioner uden at spore besøgende eller vise annoncer.

Selv-hosting af Remark42 på din VPS holder hver læserkommentar, stemme og konto inden for din infrastruktur i stedet for at blive udvundet af en tredjeparts SaaS til reklamedata. Den kompakte stack kører i en enkelt container med indlejret BoltDB-lagring — ingen separat database eller cache er påkrævet.