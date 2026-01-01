Implementer Remark42 i én-kliksininstallation
Privatlivsfokuseret open source-kommentarsystem til blogs og hjemmesider – et letvægts, selvhostet alternativ til Disqus.
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Hvad du kan bygge med Remark42
Remark42 er en letvægts open source-kommentarmotor til blogs og hjemmesider, designet som et privatlivsrespekterende alternativ til Disqus, Facebook Comments og andre kommercielle kommentarplatforme. Skrevet i Go for lavt hukommelsesforbrug og høj samtidighed, integreres det via et enkelt JavaScript-snippet på enhver hjemmeside — statisk HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js eller ethvert andet framework — for at tilføje trådede diskussioner uden at spore besøgende eller vise annoncer.
Selv-hosting af Remark42 på din VPS holder hver læserkommentar, stemme og konto inden for din infrastruktur i stedet for at blive udvundet af en tredjeparts SaaS til reklamedata. Den kompakte stack kører i en enkelt container med indlejret BoltDB-lagring — ingen separat database eller cache er påkrævet.
Vigtige funktioner i Remark42
Nem indlejring
Indsæt et enkelt JavaScript-snippet på enhver hjemmeside for at tilføje trådede kommentarer – fungerer med statiske sider, blogs og ethvert framework, der tillader brugerdefineret HTML.
Multiprovider OAuth
Besøgende logger ind med Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, eller via anonym eller e-maillink-autentificering.
Med fokus på privatliv
Ingen sporingspixels, ingen tredjepartscookies, ingen adfærdssporing – Remark42 gemmer kun det, der er nødvendigt for at vise kommentarer og notifikationer.
Markdown og trådning
Fuld Markdown-understøttelse inklusive kodeblokke, indlejrede svar, afstemning og redigering/sletning med konfigurerbare tidsvinduer.
Moderationsværktøjer
Indbyggede adminværktøjer til massemoderering, IP-blokering, bandeordsfiltrering, kommentarsøgning og e-mail-/Telegram-notifikationer ved nye kommentarer.
Sikkerhedskopiering og eksport
Kompakt BoltDB-lagring med automatiske daglige sikkerhedskopier, importfunktion til Disqus- og WordPress-kommentarer og JSON-eksport til migrering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Remark42
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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