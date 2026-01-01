Op til 70% rabat på Open Archiver

Udrul Open Archiver med enkeltklikinstallation

Overholdelseskompatibel open source-e-mailarkivering til Gmail, Microsoft 365, IMAP og PST-import med fuldtekstsøgning.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Udrul Open Archiver med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Open Archiver

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Open Archiver

Open Archiver er en selvhostet e-mailarkiveringsplatform af compliance-kvalitet, der indtager beskeder fra Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-servere og bulk PST- eller MBOX-filer ind i et manipulationssikkert lokalt arkiv. E-mails gemmes i standard .eml-formatet, deduplikeres, krypteres i hvile og indekseres af Meilisearch med Apache Tika, der parser vedhæftede filer, så hvert ord inde i PDF'er, Word-dokumenter og regneark bliver øjeblikkeligt søgbart.

Selvhosting af Open Archiver holder hver besked, vedhæftet fil og adgangslog på din egen infrastruktur, samtidig med at det stadig opfylder opbevarings-, legal-hold- og revisionskravene, som regulerede industrier er afhængige af. Fil-hashes registrerer manipulation, opbevaringspolitikker automatiserer livscyklusstyring, og et uforanderligt revisionsspor registrerer hver adgang.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Open Archiver

Universel e-mailindlæsning

Opret forbindelse til Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-postkasser, PST-arkiver, MBOX-filer eller zippede .eml-eksportfiler til engangsmigreringer og kontinuerlig synkronisering i realtid.

Søg i vedhæftede filer

Meilisearch indekserer hver e-mailtekst, mens Apache Tika udtrækker tekst fra PDF, DOCX, XLSX og andre vedhæftede filer, så søgninger når ind i dokumenter.

Manipulationssikker lagring

Alle arkiverede e-mails og vedhæftede filer hashes ved indtagelse, krypteres i hvile og verificeres med en integritetsrapport, så enhver ændring øjeblikkeligt opdages.

Opbevaring og revisionsspor

Granulære opbevaringspolitikker automatiserer livscyklusstyring, mens en uforanderlig revisionslog registrerer, hvem der tilgik hvilke meddelelser og hvornår, til overholdelsesrapportering.

Plugbart lager

Gem arkiverede e-mails på det lokale VPS-filsystem eller på enhver S3-kompatibel objektlager-backend såsom AWS S3 eller MinIO uden at ændre implementeringen.

Trådgenopbygning

Samtaleopdagelse grupperer svar og videresendelser i komplette tråde, så efterforskere kan gennemgå den fulde kontekst af enhver besked i én visning.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Archiver

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Buzz

Buzz

Selvhostet arbejdsområde, hvor mennesker og AI-agenter deler de samme rum

Vælg
Apache Answer

Apache Answer

Open source Q og A-platform til teamvidendeling og fællesskabsopbygning

Vælg
Artalk

Artalk

Letvægts selvhostet kommentarsystem med Go-backend og indlejrbart JS-widget

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.