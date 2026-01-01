Open Archiver er en selvhostet e-mailarkiveringsplatform af compliance-kvalitet, der indtager beskeder fra Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-servere og bulk PST- eller MBOX-filer ind i et manipulationssikkert lokalt arkiv. E-mails gemmes i standard .eml-formatet, deduplikeres, krypteres i hvile og indekseres af Meilisearch med Apache Tika, der parser vedhæftede filer, så hvert ord inde i PDF'er, Word-dokumenter og regneark bliver øjeblikkeligt søgbart.

Selvhosting af Open Archiver holder hver besked, vedhæftet fil og adgangslog på din egen infrastruktur, samtidig med at det stadig opfylder opbevarings-, legal-hold- og revisionskravene, som regulerede industrier er afhængige af. Fil-hashes registrerer manipulation, opbevaringspolitikker automatiserer livscyklusstyring, og et uforanderligt revisionsspor registrerer hver adgang.