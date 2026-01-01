Udrul Open Archiver med enkeltklikinstallation
Overholdelseskompatibel open source-e-mailarkivering til Gmail, Microsoft 365, IMAP og PST-import med fuldtekstsøgning.
Vælg en VPS-pakke til Open Archiver
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Open Archiver
Open Archiver er en selvhostet e-mailarkiveringsplatform af compliance-kvalitet, der indtager beskeder fra Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-servere og bulk PST- eller MBOX-filer ind i et manipulationssikkert lokalt arkiv. E-mails gemmes i standard .eml-formatet, deduplikeres, krypteres i hvile og indekseres af Meilisearch med Apache Tika, der parser vedhæftede filer, så hvert ord inde i PDF'er, Word-dokumenter og regneark bliver øjeblikkeligt søgbart.
Selvhosting af Open Archiver holder hver besked, vedhæftet fil og adgangslog på din egen infrastruktur, samtidig med at det stadig opfylder opbevarings-, legal-hold- og revisionskravene, som regulerede industrier er afhængige af. Fil-hashes registrerer manipulation, opbevaringspolitikker automatiserer livscyklusstyring, og et uforanderligt revisionsspor registrerer hver adgang.
Vigtige funktioner i Open Archiver
Universel e-mailindlæsning
Opret forbindelse til Gmail, Microsoft 365, generiske IMAP-postkasser, PST-arkiver, MBOX-filer eller zippede .eml-eksportfiler til engangsmigreringer og kontinuerlig synkronisering i realtid.
Søg i vedhæftede filer
Meilisearch indekserer hver e-mailtekst, mens Apache Tika udtrækker tekst fra PDF, DOCX, XLSX og andre vedhæftede filer, så søgninger når ind i dokumenter.
Manipulationssikker lagring
Alle arkiverede e-mails og vedhæftede filer hashes ved indtagelse, krypteres i hvile og verificeres med en integritetsrapport, så enhver ændring øjeblikkeligt opdages.
Opbevaring og revisionsspor
Granulære opbevaringspolitikker automatiserer livscyklusstyring, mens en uforanderlig revisionslog registrerer, hvem der tilgik hvilke meddelelser og hvornår, til overholdelsesrapportering.
Plugbart lager
Gem arkiverede e-mails på det lokale VPS-filsystem eller på enhver S3-kompatibel objektlager-backend såsom AWS S3 eller MinIO uden at ændre implementeringen.
Trådgenopbygning
Samtaleopdagelse grupperer svar og videresendelser i komplette tråde, så efterforskere kan gennemgå den fulde kontekst af enhver besked i én visning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Open Archiver
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.