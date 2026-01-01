Udrul MiroTalk med etklikinstallation
Selvhostet P2P-videokonference med ubegrænsede rum, skærmdeling og ingen app-installation påkrævet for deltagere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MiroTalk
MiroTalk P2P er en selvhostet WebRTC-videokonferenceplatform, der dirigerer medier direkte mellem deltagere – ikke via din server. Fordi videostreams rejser peer-to-peer, er latenstiden minimal, og din VPS-båndbredde bruges kun til signalering, selv når flere rum kører samtidigt. Deltagere tilmelder sig fra enhver moderne browser via et delbart link uden krav om konto, download eller plugin.
I modsætning til cloud-tjenester, der logger og behandler mødedata på deres infrastruktur, holder selvhosting af MiroTalk hver samtale på hardware, du ejer. Rum kan være adgangskodebeskyttede, værtbeskyttelse begrænser sessionsoprettelse til autoriserede brugere, og en REST API lader dig integrere mødeoprettelse i dine egne applikationer.
Vigtige funktioner i MiroTalk
Peer-to-peer-medier
Video og lyd streames direkte mellem deltagerne – ikke via din server – hvilket holder latenstiden lav og båndbreddeomkostningerne tæt på nul, uanset hvor mange rum der kører samtidigt.
Ingen app nødvendig
Deltagere tilmelder sig fra enhver moderne browser via et delbart link uden behov for kontoregistrering, download eller browser-plugin.
Skærmdeling og optagelse
Del din skærm eller et specifikt applikationsvindue, og optag sessioner lokalt på din enhed uden at lagre optagelser på serveren.
Whiteboard og fildeling
Samarbejd i realtid på en delt whiteboard og overfør filer direkte mellem deltagere under en session uden ekstern lagring.
Værtbeskyttelse
Kræv en adgangskode for at oprette nye rum, hvilket begrænser sessionsoprettelse til autoriserede brugere, samtidig med at deltageres tilmeldingslinks holdes åbne og friktionsfri.
REST API og indlejring
Opret rum og generer adgangstokens programmatisk via en dokumenteret REST API, og indlejr konferencebrugerfladen på enhver hjemmeside som en iframe.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MiroTalk
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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