MiroTalk P2P er en selvhostet WebRTC-videokonferenceplatform, der dirigerer medier direkte mellem deltagere – ikke via din server. Fordi videostreams rejser peer-to-peer, er latenstiden minimal, og din VPS-båndbredde bruges kun til signalering, selv når flere rum kører samtidigt. Deltagere tilmelder sig fra enhver moderne browser via et delbart link uden krav om konto, download eller plugin.

I modsætning til cloud-tjenester, der logger og behandler mødedata på deres infrastruktur, holder selvhosting af MiroTalk hver samtale på hardware, du ejer. Rum kan være adgangskodebeskyttede, værtbeskyttelse begrænser sessionsoprettelse til autoriserede brugere, og en REST API lader dig integrere mødeoprettelse i dine egne applikationer.