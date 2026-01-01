Udrul Shoutrrr med et-klik-installation
Open source selvhostet social medieplanlægger til X, Bluesky og LinkedIn – skriv én gang og udgiv overalt.
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Hvad du kan bygge med Shoutrrr
Shoutrrr er et open source-værktøj til planlægning af sociale medier, bygget som et selvhostet alternativ til Buffer, Typefully og Hootsuite. Det lader dig skrive et opslag én gang og sætte det i kø på tværs af X (Twitter), Bluesky og LinkedIn fra et enkelt dashboard, med håndtering af tegngrænser pr. netværk, OAuth-baserede kontoforbindelser og en indbygget arbejder, der udgiver opslag til tiden i baggrunden.
At selvhoste Shoutrrr på din VPS holder kladder, planlagte køer og forbundne sociale konti inden for din egen infrastruktur – ingen prissætning pr. bruger, ingen opslagsbegrænsninger og ingen tredjepartsadgang til din indholdsstrategi. Standard SQLite-konfigurationen kører i en enkelt container, mens vedvarende volumener sikrer, at uploads og data overlever genudrulninger.
Vigtige funktioner i Shoutrrr
Multinetværkspublicering
Skriv et opslag én gang, og udgiv det på X, Bluesky og LinkedIn samtidigt med tegnbegrænsninger pr. platform og forhåndsvisning.
Baggrundsplanlægger
Indbygget kø-arbejder og cron-planlægger udgiver dine indlæg på det planlagte tidspunkt uden at holde en browserfane åben.
OAuth-kontosammenkobling
Forbind X og LinkedIn via OAuth 2.0 og Bluesky via app-adgangskode — legitimationsoplysninger og tokens forbliver inden for din egen implementering.
SQLite som standard
Leveres i en enkelt container med SQLite til lagring – ingen ekstern database eller cache at administrere, med valgfri Postgres- og Redis-opgraderinger.
Engagementsmålinger
Indbyggede målinger registrerer indlægspræstation over tid, så du kan sammenligne netværk og forfine strategien uden eksterne analyseværktøjer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shoutrrr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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