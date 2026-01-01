Shoutrrr er et open source-værktøj til planlægning af sociale medier, bygget som et selvhostet alternativ til Buffer, Typefully og Hootsuite. Det lader dig skrive et opslag én gang og sætte det i kø på tværs af X (Twitter), Bluesky og LinkedIn fra et enkelt dashboard, med håndtering af tegngrænser pr. netværk, OAuth-baserede kontoforbindelser og en indbygget arbejder, der udgiver opslag til tiden i baggrunden.

At selvhoste Shoutrrr på din VPS holder kladder, planlagte køer og forbundne sociale konti inden for din egen infrastruktur – ingen prissætning pr. bruger, ingen opslagsbegrænsninger og ingen tredjepartsadgang til din indholdsstrategi. Standard SQLite-konfigurationen kører i en enkelt container, mens vedvarende volumener sikrer, at uploads og data overlever genudrulninger.