OpenBao er en fællesskabsdrevet open source-forgrening af HashiCorp Vault, bygget til at levere sikker, centraliseret hemmelighedshåndtering for teams og applikationer. Den lader dig gemme, tilgå og rotere dynamiske hemmeligheder, krypteringsnøgler og legitimationsoplysninger via en samlet API uden at sprede følsomme data ud over konfigurationsfiler eller miljøvariabler.

Selv-hosting af OpenBao på din egen VPS betyder, at dine hemmeligheder aldrig forlader din infrastruktur — der er ingen brugsgrænser, ingen vendor lock-in og ingen risiko for, at en SaaS-udbyder får adgang til dine legitimationsoplysninger. Du får det fulde Vault-kompatible funktionssæt under din kontrol.