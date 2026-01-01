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Open source hemmelighedsstyringsplatform til sikker opbevaring af API-nøgler, adgangskoder, certifikater og andre følsomme data.

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med OpenBao

OpenBao er en fællesskabsdrevet open source-forgrening af HashiCorp Vault, bygget til at levere sikker, centraliseret hemmelighedshåndtering for teams og applikationer. Den lader dig gemme, tilgå og rotere dynamiske hemmeligheder, krypteringsnøgler og legitimationsoplysninger via en samlet API uden at sprede følsomme data ud over konfigurationsfiler eller miljøvariabler.

Selv-hosting af OpenBao på din egen VPS betyder, at dine hemmeligheder aldrig forlader din infrastruktur — der er ingen brugsgrænser, ingen vendor lock-in og ingen risiko for, at en SaaS-udbyder får adgang til dine legitimationsoplysninger. Du får det fulde Vault-kompatible funktionssæt under din kontrol.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i OpenBao

Dynamiske hemmeligheder

Generer kortlivede legitimationsoplysninger efter behov til databaser og cloud-udbydere, automatisk tilbagekaldt når de ikke længere er nødvendige.

Krypteret nøgle-værdilager

Opbevar vilkårlige hemmeligheder i hvile med AES-256-GCM-kryptering, så følsomme værdier aldrig eksponeres på disk.

Finkornet adgangskontrol

Definer politikbaserede adgangsregler, der begrænser, hvilke tjenester og brugere der kan læse, skrive eller liste specifikke hemmelige stier.

Flere godkendelsesmetoder

Autentificer applikationer og brugere via tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT og andre metoder uden at ændre dit workflow.

Fuldstændig auditlogning

Hver anmodning og svar logges til manipulationssikre revisionslogge, hvilket giver dig et komplet spor til overholdelse og hændelsesrespons.

HTTP API og CLI

Integrer hemmelighedshentning i ethvert sprog eller pipeline ved hjælp af REST API'et eller den tværplatform bao CLI.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenBao

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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30-dages tilfredshedsgaranti

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