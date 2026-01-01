Udrul OpenBao med et-kliksinstallation
Open source hemmelighedsstyringsplatform til sikker opbevaring af API-nøgler, adgangskoder, certifikater og andre følsomme data.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenBao
OpenBao er en fællesskabsdrevet open source-forgrening af HashiCorp Vault, bygget til at levere sikker, centraliseret hemmelighedshåndtering for teams og applikationer. Den lader dig gemme, tilgå og rotere dynamiske hemmeligheder, krypteringsnøgler og legitimationsoplysninger via en samlet API uden at sprede følsomme data ud over konfigurationsfiler eller miljøvariabler.
Selv-hosting af OpenBao på din egen VPS betyder, at dine hemmeligheder aldrig forlader din infrastruktur — der er ingen brugsgrænser, ingen vendor lock-in og ingen risiko for, at en SaaS-udbyder får adgang til dine legitimationsoplysninger. Du får det fulde Vault-kompatible funktionssæt under din kontrol.
Vigtige funktioner i OpenBao
Dynamiske hemmeligheder
Generer kortlivede legitimationsoplysninger efter behov til databaser og cloud-udbydere, automatisk tilbagekaldt når de ikke længere er nødvendige.
Krypteret nøgle-værdilager
Opbevar vilkårlige hemmeligheder i hvile med AES-256-GCM-kryptering, så følsomme værdier aldrig eksponeres på disk.
Finkornet adgangskontrol
Definer politikbaserede adgangsregler, der begrænser, hvilke tjenester og brugere der kan læse, skrive eller liste specifikke hemmelige stier.
Flere godkendelsesmetoder
Autentificer applikationer og brugere via tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT og andre metoder uden at ændre dit workflow.
Fuldstændig auditlogning
Hver anmodning og svar logges til manipulationssikre revisionslogge, hvilket giver dig et komplet spor til overholdelse og hændelsesrespons.
HTTP API og CLI
Integrer hemmelighedshentning i ethvert sprog eller pipeline ved hjælp af REST API'et eller den tværplatform bao CLI.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenBao
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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