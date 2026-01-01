Pangolin Newt er en fuldt userspace WireGuard-tunnelklient og TCP/UDP-proxy designet til at integrere med Pangolins identitetsbevidste adgangsplatform. Newt fungerer uden kernelmoduler eller forhøjede privilegier og etablerer krypterede tunneler til Pangolin-udgangsnoder og leverer lokale proxyer til sikker routing af applikationstrafik.

Implementering af Newt på din VPS sammen med dine tjenester giver dig nul-tillids fjernadgang til private ressourcer hvor som helst fra, med adgang styret af Pangolins identitetsbaserede politikker — ingen offentlig IP-eksponering eller traditionel VPN-overhead påkrævet.