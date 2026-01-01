Implementer Pangolin Newt med én-kliks-installation
Userspace WireGuard tunnelklient, der sikkert eksponerer private tjenester gennem Pangolin fjernadgangsplatformen.
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Hvad du kan bygge med Pangolin Newt
Pangolin Newt er en fuldt userspace WireGuard-tunnelklient og TCP/UDP-proxy designet til at integrere med Pangolins identitetsbevidste adgangsplatform. Newt fungerer uden kernelmoduler eller forhøjede privilegier og etablerer krypterede tunneler til Pangolin-udgangsnoder og leverer lokale proxyer til sikker routing af applikationstrafik.
Implementering af Newt på din VPS sammen med dine tjenester giver dig nul-tillids fjernadgang til private ressourcer hvor som helst fra, med adgang styret af Pangolins identitetsbaserede politikker — ingen offentlig IP-eksponering eller traditionel VPN-overhead påkrævet.
Vigtige funktioner i Pangolin Newt
Brugerrums-WireGuard
Kører udelukkende i brugerrum uden kernelmoduler eller forhøjede privilegier, hvilket gør det sikkert og ligetil at implementere i containeriserede miljøer.
Zero-Trust-adgang
Adgang til alle ressourcer kontrolleres af Pangolin-identitetspolitikker, hvilket sikrer, at kun autentificerede og autoriserede brugere kan få adgang til private tjenester.
Indbygget TCP/UDP-proxy
Fungerer som både en tunnelmanager og en applikationsproxy, der dirigerer trafik til flere tjenester gennem en enkelt krypteret WireGuard-forbindelse.
Automatisk tunnelstyring
Opretholder en vedvarende WebSocket-forbindelse til Pangolin-kontrolplanet, så tunneler automatisk genoprettes efter netværksafbrydelser.
NAT-gennemløbsunderstøttelse
Opretter pålideligt forbindelse bag firewalls og restriktive netværk uden manuel portvideresendelse eller ændringer i din netværkskonfiguration.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pangolin Newt
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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