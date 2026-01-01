Tracearr er en open source-overvågningsplatform, der samler Plex, Jellyfin og Emby i ét dashboard. Spor aktive streams i realtid, gennemgå hele sessionshistorikken med geolokaliseringsdata, og dyk ned i biblioteksanalyser — alt sammen uden at skulle jonglere med flere værktøjer.

I modsætning til Tautulli eller Jellystat fungerer Tracearr på tværs af alle tre store medieservere samtidigt. Dens indbyggede delingsdetekteringsmotor bruger seks regeltyper — herunder umulig rejse og enhedshastighed — til automatisk at markere mistænkelig kontoaktivitet, hvilket beskytter din server mod misbrug.