Udrul Tracearr med ét-klik-installation
Samlet streamovervågningsdashboard for Plex, Jellyfin og Emby med realtidsanalyse og registrering af kontodeling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Tracearr
Tracearr er en open source-overvågningsplatform, der samler Plex, Jellyfin og Emby i ét dashboard. Spor aktive streams i realtid, gennemgå hele sessionshistorikken med geolokaliseringsdata, og dyk ned i biblioteksanalyser — alt sammen uden at skulle jonglere med flere værktøjer.
I modsætning til Tautulli eller Jellystat fungerer Tracearr på tværs af alle tre store medieservere samtidigt. Dens indbyggede delingsdetekteringsmotor bruger seks regeltyper — herunder umulig rejse og enhedshastighed — til automatisk at markere mistænkelig kontoaktivitet, hvilket beskytter din server mod misbrug.
Vigtige funktioner i Tracearr
Multiserverdashboard
Forbind Plex, Jellyfin og Emby til én grænseflade, og overvåg alle servere fra et enkelt overblik.
Delingsregistrering
Seks regeltyper – herunder umulig rejse og grænser for samtidige streams – markerer og scorer automatisk mistænkelig kontoaktivitet.
Stream Analytics
Se hvem der så hvad, hvornår og på hvilken enhed, med codec-opdelinger, transkodeforhold og båndbreddeforbrug pr. session.
Biblioteksindsigter
Dedikerede sider til kvalitetsdistribution, ROI for lagring, duplikatregistrering og engagementmålinger på tværs af hele din mediesamling.
Realtidsadvarsler
Discord webhooks og brugerdefinerede notifikationer udløses øjeblikkeligt, når delingsregler aktiveres, eller brugertillidsscore falder.
Dataimport
Migrer eksisterende seerhistorik fra Tautulli eller Jellystat, så du starter med fuld kontekst, ikke en tom tavle.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Tracearr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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