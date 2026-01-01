Implementer Hermes WebUI med et-klik-installation
Full-stack Hermes-implementering, der parrer Hermes AI-agenten med en hurtig, selvhostet webchat-brugerflade.
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Hvad du kan bygge med Hermes WebUI
Hermes WebUI er en letvægts open source-webapp, der bringer Hermes AI-agenten — en selvforbedrende, altid-aktiv agent fra Nous Research — ind i din browser med næsten 1:1 CLI-paritet. Denne skabelon samler WebUI'en med den opstrøms Hermes Agent-gateway, så en enkelt implementering giver dig både browserens chatflade og den langvarige agent, der driver den.
Selv-hosting af Hermes WebUI på din egen VPS holder dine samtaler, agenthukommelse, færdigheder og udbyder-API-nøgler på infrastruktur, du kontrollerer. Du vælger modeludbyderne, du beholder sessionerne, og du når agenten sikkert fra desktop eller mobil uden at sende data gennem en tredjeparts SaaS.
Vigtige funktioner i Hermes WebUI
Medfølgende Agent og WebUI
Leverer den opstrøms Hermes Agent gateway og WebUI'en sammen med en delt tilstandsvolumen, så sessioner, færdigheder og hukommelse overlever genstarter og genbruges af begge overflader.
Fuld CLI-paritet
Alt hvad du kan gøre i Hermes-terminalen – chat, værktøjer, planlægning, hukommelse, færdigheder – er tilgængeligt fra den samme webgrænseflade.
Tre-panel arbejdsområdelayout
Sessioner og navigation til venstre, chat i midten og en live arbejdsområdefilbrowser til højre med inline forhåndsvisninger.
Streaming med værktøjskort
Server-sendt token-streaming, inline værktøjskaldskort, Mermaid-diagrammer, syntaksfremhævning og en kontekstbrugsring indbygget i komponistsidefoden.
Mobilførst PWA
Responsivt mobillayout med hamburgermenu og touch-kontroller — installer den på din startskærm, og styr Hermes fra din telefon.
Udbyderuafhængige modeller
Tilslut OpenAI-, Anthropic-, Google- eller OpenRouter-nøgler ved implementering, og skift mellem modeller fra en dynamisk rullemenu i brugerfladen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hermes WebUI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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