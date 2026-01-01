Hermes WebUI er en letvægts open source-webapp, der bringer Hermes AI-agenten — en selvforbedrende, altid-aktiv agent fra Nous Research — ind i din browser med næsten 1:1 CLI-paritet. Denne skabelon samler WebUI'en med den opstrøms Hermes Agent-gateway, så en enkelt implementering giver dig både browserens chatflade og den langvarige agent, der driver den.

Selv-hosting af Hermes WebUI på din egen VPS holder dine samtaler, agenthukommelse, færdigheder og udbyder-API-nøgler på infrastruktur, du kontrollerer. Du vælger modeludbyderne, du beholder sessionerne, og du når agenten sikkert fra desktop eller mobil uden at sende data gennem en tredjeparts SaaS.