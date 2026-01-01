Implementer Manticore Search med et-klik-installation
Højtydende opensource-søgedatabase med fuldtekstsøgning, vektorsøgning og MySQL-protokolunderstøttelse.
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Hvad du kan bygge med Manticore Search
Manticore Search er en kraftfuld open source-database bygget specifikt til søgning. Oprettet i 2017 som en fortsættelse af Sphinx Search-projektet, kombinerer den fuldtekstsøgning, vektorsammenligningssøgning og realtidsanalyse i en enkelt motor — tilgængelig via den velkendte MySQL-protokol eller en JSON HTTP API.
I modsætning til Elasticsearch er Manticore skrevet i C++ og kræver minimale ressourcer, samtidig med at den leverer fremragende forespørgselsydelse på tværs af milliarder af dokumenter. Selv-hosting på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din søgeinfrastruktur — ingen gebyrer pr. forespørgsel, ingen leverandørlåsning og ingen JVM-overhead.
Vigtige funktioner i Manticore Search
Fuldtekstsøgning
20+ søgeoperatorer inklusive fuzzy matching, stemming og lemmatisering til præcis fuldtekstsøgning på tværs af store dokumentsamlinger.
MySQL-kompatibel
Opret forbindelse ved hjælp af enhver MySQL-klient, ORM eller BI-værktøj – der kræves ingen ny SDK, og eksisterende MySQL-baserede værktøjer fungerer øjeblikkeligt.
Vektorsøgning
Indbygget HNSW-vektorindeks muliggør semantisk lighedssøgning og hybrid søgeords- og vektorforespørgsler uden en separat vektordatabase.
Indeksering i realtid
Dokumenter bliver søgbare øjeblikkeligt ved indsættelse uden forsinkelse i indeksgenopbygningen, hvilket holder resultaterne opdaterede i hurtigt skiftende datasæt.
Kolonnelagring
Kolonneformat fremskynder analyser, aggregeringer og facetteret søgning på tværs af store datasæt med lavt hukommelsesoverhead.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Manticore Search
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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