Manticore Search er en kraftfuld open source-database bygget specifikt til søgning. Oprettet i 2017 som en fortsættelse af Sphinx Search-projektet, kombinerer den fuldtekstsøgning, vektorsammenligningssøgning og realtidsanalyse i en enkelt motor — tilgængelig via den velkendte MySQL-protokol eller en JSON HTTP API.

I modsætning til Elasticsearch er Manticore skrevet i C++ og kræver minimale ressourcer, samtidig med at den leverer fremragende forespørgselsydelse på tværs af milliarder af dokumenter. Selv-hosting på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din søgeinfrastruktur — ingen gebyrer pr. forespørgsel, ingen leverandørlåsning og ingen JVM-overhead.