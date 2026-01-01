Installer MistServer med ét-klik installation
Fuldgyldigt, open source medieværktøjssæt til at bygge og levere stabile internetstreamingapplikationer i stor skala.
Vælg en VPS-pakke til MistServer
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MistServer
MistServer er et open source, fuldt udstyret streamingmedieværktøj designet til at bygge internet-streamingapplikationer. Det understøtter en bred vifte af input- og outputprotokoller — herunder RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT og RTSP — hvilket gør det muligt at indtage, behandle og levere medier til enhver afspiller eller enhed. En indbygget web-brugerflade på port 4242 giver komplet serverkonfiguration, stream-administration og realtidsovervågning uden yderligere værktøjer.
Designet til udviklere, der bygger over-the-top (OTT) streamingapplikationer, er MistServer letvægts, modulopbygget og gratis at bruge til ethvert formål, herunder kommercielt. Selv-hosting på din VPS giver dig fuld kontrol over din streaminginfrastruktur uden gebyrer pr. seer eller tredjepartsafhængigheder.
Vigtige funktioner i MistServer
Multiprotokolunderstøttelse
Indtag og lever strømme via RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT og RTSP fra en enkelt server uden pluginkonfiguration.
Webbaseret konfiguration
Konfigurer streams, administrer input, og overvåg serverens ydeevne fra den indbyggede webgrænseflade uden kommandolinjeadgang.
Lavlatensstreaming
SRT- og WebRTC-outputmuligheder muliggør streaming med en forsinkelse på under et sekund til livebegivenheder og interaktive applikationer.
OTT-applikation klar
Bygget til udviklere, der konstruerer OTT streamingplatforme, håndterer MistServer medieleveringslaget, så du kan fokusere på din applikation.
Modulær Arkitektur
Fjern ubrugte protokolbinære filer for at reducere serverfodaftrykket, og behold kun de streamingprotokoller din applikation kræver.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MistServer
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.