MistServer er et open source, fuldt udstyret streamingmedieværktøj designet til at bygge internet-streamingapplikationer. Det understøtter en bred vifte af input- og outputprotokoller — herunder RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT og RTSP — hvilket gør det muligt at indtage, behandle og levere medier til enhver afspiller eller enhed. En indbygget web-brugerflade på port 4242 giver komplet serverkonfiguration, stream-administration og realtidsovervågning uden yderligere værktøjer.

Designet til udviklere, der bygger over-the-top (OTT) streamingapplikationer, er MistServer letvægts, modulopbygget og gratis at bruge til ethvert formål, herunder kommercielt. Selv-hosting på din VPS giver dig fuld kontrol over din streaminginfrastruktur uden gebyrer pr. seer eller tredjepartsafhængigheder.