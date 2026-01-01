Installer Passbolt med etklikinstallation.
Open source adgangskodemanager til teams, bygget til samarbejde, med end-to-end-kryptering og selvhostet privatliv.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Passbolt
Passbolt er en open source-adgangskodemanager bygget til teams, der har brug for sikkert at gemme, dele og revidere legitimationsoplysninger. Hver adgangskode er ende-til-ende-krypteret ved hjælp af OpenPGP, før den forlader browseren — serveren ser aldrig dine ukrypterede hemmeligheder. I modsætning til generelle bokse er Passbolt designet fra bunden til samarbejde: du kan dele individuelle adgangskoder eller hele mapper med kolleger uden nogensinde at afsløre den underliggende nøgle.
Selv-hosting af Passbolt på din egen VPS betyder, at din legitimationsoplysningsdatabase aldrig rører en tredjepartsserver. Du kontrollerer krypteringsnøglerne, adgangslogfilerne og politikken for opbevaring af data — et kritisk krav for teams under overholdelsesforpligtelser som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.
Vigtige funktioner i Passbolt
End-to-end-kryptering
Alle adgangskoder krypteres med OpenPGP i browseren, før de sendes til serveren, så værten aldrig har adgang til hemmeligheder i klartekst.
Granulær deling
Del individuelle adgangskoder eller mapper med specifikke brugere eller grupper, med adgangskontroller med individuelle læse- eller skriverettigheder.
Fuldstændig auditspor
Hver adgang, deling, kopiering og opdatering logges med et tidsstempel og brugeridentitet, hvilket giver sikkerhedsteams en komplet aktivitetshistorik for legitimationsoplysninger.
Browserudvidelse
Officielle udvidelser til Chrome og Firefox autofylder loginoplysninger på matchende sider direkte fra boksen, uden at afsløre adgangskoder på udklipsholderen.
REST API og CLI
En komplet REST API og officielt CLI-værktøj giver DevOps-teams mulighed for at integrere Passbolt i provisioneringsscripts, CI/CD-pipelines og arbejdsgange for rotation af hemmeligheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Passbolt
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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