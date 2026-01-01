Passbolt er en open source-adgangskodemanager bygget til teams, der har brug for sikkert at gemme, dele og revidere legitimationsoplysninger. Hver adgangskode er ende-til-ende-krypteret ved hjælp af OpenPGP, før den forlader browseren — serveren ser aldrig dine ukrypterede hemmeligheder. I modsætning til generelle bokse er Passbolt designet fra bunden til samarbejde: du kan dele individuelle adgangskoder eller hele mapper med kolleger uden nogensinde at afsløre den underliggende nøgle.

Selv-hosting af Passbolt på din egen VPS betyder, at din legitimationsoplysningsdatabase aldrig rører en tredjepartsserver. Du kontrollerer krypteringsnøglerne, adgangslogfilerne og politikken for opbevaring af data — et kritisk krav for teams under overholdelsesforpligtelser som SOC 2, ISO 27001 eller GDPR.