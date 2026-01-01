Udrul Daptin med etklikinstallation
Open source headless CMS, der eksponerer enhver datamodel via automatisk genererede REST- og GraphQL-API'er.
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Hvad du kan bygge med Daptin
Daptin er en open source backend-som-en-tjeneste, der omdanner enhver datamodel til en komplet REST- og GraphQL-API, med brugerautentificering, rollebaserede tilladelser og indbyggede tilstandsmaskiner. I stedet for at skrive endepunktshåndterere definerer du entiteter og relationer i YAML eller JSON, og Daptin genererer automatisk den fulde CRUD-grænseflade, dashboardet og OpenAPI-specifikationen.
Selv-hosting af Daptin på din egen VPS holder brugeroptegnelser, OAuth-legitimationsoplysninger og uploadede aktiver fuldstændigt under din kontrol uden gebyrer per anmodning. Den enkeltbinære implementering inkluderer indbygget understøttelse af SQLite, PostgreSQL og MySQL, plus rclone-understøttede lageradaptere til sky-synkroniserede filkolonner og integrerede markedspladspakker til selektiv aktivering af funktioner.
Vigtige funktioner i Daptin
Autogenererede API'er
Definer entiteter i YAML eller JSON, og Daptin eksponerer øjeblikkeligt REST-slutpunkter, et GraphQL-skema og en OpenAPI-specifikation — ingen håndteringskode påkrævet.
Multidatabasebackend
Kør den samme Daptin-instans mod SQLite for hurtig opstart, eller skaler til PostgreSQL og MySQL uden at ændre en eneste linje i modeldefinitionerne.
Auth og tilladelser
Indbygget brugeradministration, OAuth2 socialt login, JWT-autorisation og finkornede rækkebaserede tilladelser fjerner behovet for en separat identitetstjeneste.
Handlinger og tilstandsmaskiner
Modeller forretningsgange direkte i Daptin ved hjælp af handlingskæder og endelige tilstandsmaskiner, hvilket erstatter tilpasset serverkode til typisk CRUD-orkestrering.
Cloudlagringssynkronisering
Aktivkolonner gemmer filer via rclone-understøttede udbydere, hvilket lader dig synkronisere uploads til S3, Google Drive, Dropbox og dusinvis af andre backends ud af boksen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Daptin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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