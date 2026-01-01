Daptin er en open source backend-som-en-tjeneste, der omdanner enhver datamodel til en komplet REST- og GraphQL-API, med brugerautentificering, rollebaserede tilladelser og indbyggede tilstandsmaskiner. I stedet for at skrive endepunktshåndterere definerer du entiteter og relationer i YAML eller JSON, og Daptin genererer automatisk den fulde CRUD-grænseflade, dashboardet og OpenAPI-specifikationen.

Selv-hosting af Daptin på din egen VPS holder brugeroptegnelser, OAuth-legitimationsoplysninger og uploadede aktiver fuldstændigt under din kontrol uden gebyrer per anmodning. Den enkeltbinære implementering inkluderer indbygget understøttelse af SQLite, PostgreSQL og MySQL, plus rclone-understøttede lageradaptere til sky-synkroniserede filkolonner og integrerede markedspladspakker til selektiv aktivering af funktioner.