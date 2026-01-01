Udrul DocuSeal med et-klik-installation.
Gratis open source e-signaturplatform til at oprette, sende og administrere arbejdsgange for dokumentunderskrivelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med DocuSeal
DocuSeal er en gratis, open source e-signeringsplatform til dokumenter, der leverer kernefunktionerne fra kommercielle tjenester som DocuSign og PandaDoc — træk-og-slip-feltplacering, flere signaturtyper, automatiske påmindelser og fulde revisionsspor — uden abonnementsomkostninger eller gebyrer pr. dokument.
Selv-hosting af DocuSeal på din VPS betyder, at dine kontrakter, aftaler og underskrevne dokumenter udelukkende gemmes på din egen infrastruktur. Følsomme forretningsdokumenter passerer aldrig gennem en tredjepartsplatform, hvilket forenkler overholdelse af GDPR og andre databeskyttelseskrav, samtidig med at det giver dig ubegrænset dokumentlagring og behandlingskapacitet.
Vigtige funktioner i DocuSeal
Træk-og-slip formularbygger
Placer signaturfelter, initialer, datoer og brugerdefinerede formularfelter hvor som helst på en PDF ved hjælp af en visuel editor – ingen kodning nødvendig.
Flere signaturtyper
Underskrivere kan tegne, skrive eller uploade deres underskrift og imødekomme personlige præferencer på alle enheder.
Masseafsendelse
Send det samme dokument til hundredvis af underskrivere på én gang, hvilket gør massedistribution af kontrakter hurtig og håndterbar.
Automatiserede påmindelser
Meddelelser om ventende underskrift sendes automatisk, hvilket reducerer den manuelle opfølgning, der er nødvendig for at afslutte dokumenter til tiden.
Dokumentskabeloner
Gem genanvendelige dokumentlayouts, så gentagne arbejdsgange som NDA'er eller onboardingformularer kan startes på få sekunder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre DocuSeal
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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