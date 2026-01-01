Udrul Plandex med enkeltklikinstallation.
Open source terminal AI-kodningsagent, der planlægger og udfører store flertrinssopgaver på tværs af mange filer.
Vælg en VPS-pakke til Plandex
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Plandex
Plandex er en open source AI-kodningsagent, der lever i din terminal og håndterer softwareopgaver i den virkelige verden, der strækker sig over snesevis af filer og mange trin. I stedet for at producere engangssnippets bygger og forfiner den en plan, sandkasser filændringer til diff-baseret gennemgang, før de anvendes, og håndterer op til 2M tokens kontekst for at arbejde på tværs af store kodebaser.
Selv-hosting af Plandex på din VPS holder din kode, prompts og planer på infrastruktur, du kontrollerer, samtidig med at det giver dig en persistent server, som den letvægts Plandex CLI kan oprette forbindelse til fra enhver udviklingsmaskine. Du medbringer dine egne legitimationsoplysninger til modeludbydere — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google eller lokal Ollama — så der er ingen platformgebyr pr. plads eller leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i Plandex
Planlægger store opgaver
Bygger flertrinsplaner for ændringer, der strækker sig over dusinvis af filer, i stedet for at producere engangskodeuddrag.
2 millioner tokenkontekst
Håndterer og analyserer store kodebaser med et kontekstvindue på op til 2 millioner tokens.
Diff-baseret gennemgang
Sandkasser filredigeringer og viser en diff for hver ændring, så du godkender eller afviser, før noget påvirker dit arbejdsstræ.
Multileverandørmodeller
Forbinder til OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini og lokale Ollama-modeller fra en enkelt CLI-session.
Terminal-baseret REPL
Kører i en terminal REPL med fuzzy kommandofuldførelse, scripting og piping-understøttelse – ingen browserfane påkrævet.
Selvhostet server
CLI'en på din bærbar forbinder til Plandex-serveren på din VPS, hvilket holder planer og projektstatus under din kontrol.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Plandex
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.