Plandex er en open source AI-kodningsagent, der lever i din terminal og håndterer softwareopgaver i den virkelige verden, der strækker sig over snesevis af filer og mange trin. I stedet for at producere engangssnippets bygger og forfiner den en plan, sandkasser filændringer til diff-baseret gennemgang, før de anvendes, og håndterer op til 2M tokens kontekst for at arbejde på tværs af store kodebaser.

Selv-hosting af Plandex på din VPS holder din kode, prompts og planer på infrastruktur, du kontrollerer, samtidig med at det giver dig en persistent server, som den letvægts Plandex CLI kan oprette forbindelse til fra enhver udviklingsmaskine. Du medbringer dine egne legitimationsoplysninger til modeludbydere — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google eller lokal Ollama — så der er ingen platformgebyr pr. plads eller leverandørlåsning.