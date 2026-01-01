Udrul Canarytokens med et-klik installation.
Open source honeypot-tokensystem, der stille advarer dig, når nogen får adgang til dine data, filer eller legitimationsoplysninger.
Vælg en VPS-pakke til Canarytokens
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Canarytokens
Canarytokens er et open source honeypot-system, der lader dig oprette usynlige snubletråde på tværs af din infrastruktur. Generer sporingstokens i form af URL'er, DNS-navne, dokumenter, e-mailadresser, WireGuard-konfigurationer og mere — og indlejre dem derefter i følsomme filer, systemer eller netværkskonfigurationer. I det øjeblik en angriber eller uautoriseret bruger interagerer med en token, modtager du en øjeblikkelig advarsel med detaljer om adgangen.
I modsætning til traditionel indtrængningsdetektion kræver Canarytokens ingen agenter, ingen logovervågning og ingen kompleks opsætning. Selv-hosting giver dig fuld kontrol over dine advarselsdata og lader dig generere ubegrænset antal tokens uden abonnementsgrænser.
Vigtige funktioner i Canarytokens
Øjeblikkelige brudalarmer
Modtag øjeblikkelige notifikationer i det øjeblik et token udløses, hvilket giver dig en tidlig advarsel om uautoriseret adgang eller dataeksfiltrering.
Snesevis af tokentyper
Opret honeypots som URL'er, DNS-poster, Word-dokumenter, PDF'er, AWS-nøgler, e-mailadresser, WireGuard-konfigurationer og mere for at dække alle angrebsflader.
Agentfri detektion
Tokens fungerer uden at installere software på overvågede systemer – placer blot tokenet, og vent på advarslen.
Selvhostet kontrol
Kør din egen Canarytokens-server for at holde alle hændelsesdata private, generere ubegrænsede tokens og tilpasse alarmering til dine behov.
Omfattende hændelseshistorik
Hvert udløst token registrerer IP-adresser, brugeragenter, tidsstempler og geoplaceringsdata til retsmedicinsk undersøgelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Canarytokens
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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