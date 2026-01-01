Canarytokens er et open source honeypot-system, der lader dig oprette usynlige snubletråde på tværs af din infrastruktur. Generer sporingstokens i form af URL'er, DNS-navne, dokumenter, e-mailadresser, WireGuard-konfigurationer og mere — og indlejre dem derefter i følsomme filer, systemer eller netværkskonfigurationer. I det øjeblik en angriber eller uautoriseret bruger interagerer med en token, modtager du en øjeblikkelig advarsel med detaljer om adgangen.

I modsætning til traditionel indtrængningsdetektion kræver Canarytokens ingen agenter, ingen logovervågning og ingen kompleks opsætning. Selv-hosting giver dig fuld kontrol over dine advarselsdata og lader dig generere ubegrænset antal tokens uden abonnementsgrænser.