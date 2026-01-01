BookStack er en gratis, open source-wiki bygget på Laravel, der organiserer dokumentation i et tre-lags hierarki af bøger, kapitler og sider — der afspejler, hvordan folk naturligt tænker om struktureret indhold. En WYSIWYG-editor, indbygget Markdown-tilstand og draw.io-diagramintegration betyder, at teams kan skrive og illustrere dokumentation uden at forlade platformen.

Selv-hosting af BookStack på din egen VPS holder følsom intern dokumentation — runbooks, arkitekturbeslutninger, HR-politikker — fuldstændigt inden for din infrastruktur, uden omkostninger pr. plads og uden tredjepartsadgang til dit indhold. Rollebaserede tilladelser lader dig kontrollere præcis, hvem der kan læse eller redigere hver sektion af vidensbasen.