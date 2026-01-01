Installer BookStack med ét-klik-installation
Selvhostet wiki-platform med et struktureret hierarki af bøger, kapitler og sider til organiseret teamdokumentation.
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Hvad du kan bygge med BookStack
BookStack er en gratis, open source-wiki bygget på Laravel, der organiserer dokumentation i et tre-lags hierarki af bøger, kapitler og sider — der afspejler, hvordan folk naturligt tænker om struktureret indhold. En WYSIWYG-editor, indbygget Markdown-tilstand og draw.io-diagramintegration betyder, at teams kan skrive og illustrere dokumentation uden at forlade platformen.
Selv-hosting af BookStack på din egen VPS holder følsom intern dokumentation — runbooks, arkitekturbeslutninger, HR-politikker — fuldstændigt inden for din infrastruktur, uden omkostninger pr. plads og uden tredjepartsadgang til dit indhold. Rollebaserede tilladelser lader dig kontrollere præcis, hvem der kan læse eller redigere hver sektion af vidensbasen.
Vigtige funktioner i BookStack
Struktureret hierarki
Bøger, Kapitler og Sider holder dokumentationen organiseret og navigerbar, efterhånden som vidensbasen vokser til tusindvis af poster.
WYSIWYG og Markdowneditorer
Forfattere vælger deres foretrukne redigeringsoplevelse – en visuel blokeditor eller rå Markdown med live forhåndsvisning – pr. side.
Rollebaserede tilladelser
Finkornet adgangskontrol på bog-, kapitel- og sideniveau giver dig mulighed for at segmentere dokumentation mellem teams, eksterne medarbejdere og offentlige læsere.
Fuldtekstsøgning
Hurtig søgning på tværs af al sidetekst, overskrifter og metadata betyder, at brugere finder svar uden at skulle vide, hvor indholdet er arkiveret.
Siderevisionshistorik
Hver redigering er versioneret med diff-visning og et-klik-gendannelse, hvilket giver et revisionsspor og et sikkerhedsnet for samarbejdsdokumentation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre BookStack
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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