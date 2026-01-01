Kafbat Kafka UI er et gratis, open source webdashboard til drift af Apache Kafka-klynger. Som den fællesskabsdrevne efterfølger til Provectus kafka-ui tilbyder den en poleret grænseflade til inspektion af brokere, administration af emner, gennemsyn af beskeder og sporing af forbrugergruppeforsinkelse — alt sammen uden kommandolinjeværktøjer. Understøttelsen af flere klynger giver dig mulighed for at administrere ethvert Kafka-miljø fra et enkelt kontrolpanel.

Selvhosting af Kafbat Kafka UI på din egen VPS holder dine beskeddata og klyngelegitimationsoplysninger fuldstændigt inden for din infrastruktur. Denne skabelon inkluderer en enkelt-node Kafka-broker, der kører i KRaft-tilstand (ingen ZooKeeper påkrævet), hvilket giver dig en produktionsklar Kafka-stak, der er klar med ét klik.