Udrul Kafbat Kafka UI med enkeltklikinstallation
Open source web-brugerflade til administration og overvågning af Apache Kafka-klynger, efterfølgeren til det populære Provectus kafka-ui-projekt.
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Hvad du kan bygge med Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI er et gratis, open source webdashboard til drift af Apache Kafka-klynger. Som den fællesskabsdrevne efterfølger til Provectus kafka-ui tilbyder den en poleret grænseflade til inspektion af brokere, administration af emner, gennemsyn af beskeder og sporing af forbrugergruppeforsinkelse — alt sammen uden kommandolinjeværktøjer. Understøttelsen af flere klynger giver dig mulighed for at administrere ethvert Kafka-miljø fra et enkelt kontrolpanel.
Selvhosting af Kafbat Kafka UI på din egen VPS holder dine beskeddata og klyngelegitimationsoplysninger fuldstændigt inden for din infrastruktur. Denne skabelon inkluderer en enkelt-node Kafka-broker, der kører i KRaft-tilstand (ingen ZooKeeper påkrævet), hvilket giver dig en produktionsklar Kafka-stak, der er klar med ét klik.
Vigtige funktioner i Kafbat Kafka UI
Emneadministration
Opret, konfigurer og slet emner med realtidspartition og replikeringsindstillinger uden at røre Kafka CLI'en.
Beskedbrowser
Udforsk Kafka-beskeder i JSON-, almindelig tekst- eller Avro-formater med CEL-baseret filtrering for at finde præcis de poster, du har brug for.
Forbrugergruppeovervågning
Spor forbrugergruppeforskydninger, partitionsallokeringer og forsinkelsesmålinger for at opdage behandlingsflaskehalse, før de påvirker nedstrømssystemer.
Multiklyngesupport
Forbind flere Kafka-klynger til et enkelt dashboard, og skift mellem dem øjeblikkeligt for centraliseret overblik på tværs af miljøer.
KRaft Modebroker
Medfølgende Kafka-broker kører i KRaft-tilstand — ingen ZooKeeper-afhængighed — hvilket forenkler implementering og reducerer det operationelle fodaftryk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kafbat Kafka UI
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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