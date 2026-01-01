Op til 70% rabat på Kafbat Kafka UI

Udrul Kafbat Kafka UI med enkeltklikinstallation

Open source web-brugerflade til administration og overvågning af Apache Kafka-klynger, efterfølgeren til det populære Provectus kafka-ui-projekt.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
58,99kr./md.
Vælg pakke
30 dages garanteret returret
Udrul Kafbat Kafka UI med enkeltklikinstallation

Vælg en VPS-pakke til Kafbat Kafka UI

Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Kafbat Kafka UI

Kafbat Kafka UI er et gratis, open source webdashboard til drift af Apache Kafka-klynger. Som den fællesskabsdrevne efterfølger til Provectus kafka-ui tilbyder den en poleret grænseflade til inspektion af brokere, administration af emner, gennemsyn af beskeder og sporing af forbrugergruppeforsinkelse — alt sammen uden kommandolinjeværktøjer. Understøttelsen af flere klynger giver dig mulighed for at administrere ethvert Kafka-miljø fra et enkelt kontrolpanel.

Selvhosting af Kafbat Kafka UI på din egen VPS holder dine beskeddata og klyngelegitimationsoplysninger fuldstændigt inden for din infrastruktur. Denne skabelon inkluderer en enkelt-node Kafka-broker, der kører i KRaft-tilstand (ingen ZooKeeper påkrævet), hvilket giver dig en produktionsklar Kafka-stak, der er klar med ét klik.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Kafbat Kafka UI

Emneadministration

Opret, konfigurer og slet emner med realtidspartition og replikeringsindstillinger uden at røre Kafka CLI'en.

Beskedbrowser

Udforsk Kafka-beskeder i JSON-, almindelig tekst- eller Avro-formater med CEL-baseret filtrering for at finde præcis de poster, du har brug for.

Forbrugergruppeovervågning

Spor forbrugergruppeforskydninger, partitionsallokeringer og forsinkelsesmålinger for at opdage behandlingsflaskehalse, før de påvirker nedstrømssystemer.

Multiklyngesupport

Forbind flere Kafka-klynger til et enkelt dashboard, og skift mellem dem øjeblikkeligt for centraliseret overblik på tværs af miljøer.

KRaft Modebroker

Medfølgende Kafka-broker kører i KRaft-tilstand — ingen ZooKeeper-afhængighed — hvilket forenkler implementering og reducerer det operationelle fodaftryk.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kafbat Kafka UI

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

Prøv det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Kør Visual Studio Code i din browser overalt

Vælg
1Backend

1Backend

Selvhostet platform til at bygge AI-apps med mikrotjenester og mikrofrontends

Vælg
Adminer

Adminer

Fuldt udstyret databaseadministrationsgrænseflade, der understøtter 11+ databasesystemer

Vælg
Se alle applikationer

Vi går op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at få data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsføringsformål. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.