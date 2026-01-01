Udrul Rybbit med ét-kliks-installation.
Moderne open source webanalyseplatform, der sporer besøgsadfærd uden cookies, sporingsscripts eller invasiv dataindsamling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Rybbit
Rybbit er en privatlivsfokuseret webanalyseplatform designet som et moderne alternativ til Google Analytics. Den leverer sidevisninger, sessioner, afvisningsprocenter, henvisninger, geografiske data og sessionsgenafspilninger uden brug af cookies eller sporing på tværs af websteder — hvilket gør GDPR-overholdelse til en indbygget egenskab snarere end en eftertanke.
Drevet af ClickHouse til højtydende hændelseslagring og PostgreSQL til applikationsdata, håndterer Rybbit store hændelsesvolumener med hurtige dashboard-forespørgsler. Selv-hosting eliminerer gebyrer pr. websted og grænser for datalagring, hvilket giver dig fuldt ejerskab over besøgsdata på tværs af alle dine ejendomme.
Vigtige funktioner i Rybbit
Cookiefri sporing
Sporer besøgende uden cookies eller fingeraftryk, hvilket fjerner behovet for samtykkebannere, og overholder samtidig GDPR og CCPA.
Sessiongenafspilninger
Optager og afspiller brugersessioner for at forstå præcis, hvordan besøgende navigerer på dit websted, og hvor de falder fra.
Brugerdefineret begivenhedssporing
Registrer enhver brugerinteraktion med brugerdefinerede hændelser og JSON-egenskaber til detaljeret tragtanalyse og konverteringsoptimering.
Realtidsdashboard
Se live besøgstal, aktive sider og øjeblikkelige metrikopdateringer, så du kan overvåge trafikspidser, når de opstår.
Multisite-understøttelse
Administrer analyser for flere hjemmesider fra et enkelt dashboard med adgangskontroller på organisationsniveau til teams.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Rybbit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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