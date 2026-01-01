Rybbit er en privatlivsfokuseret webanalyseplatform designet som et moderne alternativ til Google Analytics. Den leverer sidevisninger, sessioner, afvisningsprocenter, henvisninger, geografiske data og sessionsgenafspilninger uden brug af cookies eller sporing på tværs af websteder — hvilket gør GDPR-overholdelse til en indbygget egenskab snarere end en eftertanke.

Drevet af ClickHouse til højtydende hændelseslagring og PostgreSQL til applikationsdata, håndterer Rybbit store hændelsesvolumener med hurtige dashboard-forespørgsler. Selv-hosting eliminerer gebyrer pr. websted og grænser for datalagring, hvilket giver dig fuldt ejerskab over besøgsdata på tværs af alle dine ejendomme.