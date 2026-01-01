SpacetimeDB eliminerer den traditionelle backend-stak ved at kombinere en relationel database og en applikationsserver i en enkelt implementerbar proces. I stedet for at opretholde et separat API-lag mellem dine klienter og data, forbinder klienter sig direkte til SpacetimeDB og udfører serversidelogik – kaldet moduler – inde i selve databasen. Bygget i Rust med in-memory-tilstand og write-ahead-log-vedholdenhed leverer den konsekvente responstider på under et millisekund uden hjælpetjenester.

Selv-hosting af SpacetimeDB på en VPS giver dig dedikeret CPU og RAM – de primære ydeevnehåndtag for dens in-memory-arkitektur – samtidig med at alle applikationsdata og modulkode holdes under din fulde kontrol uden leverandørlåsning.