Udrul SpacetimeDB med ét-klik-installation
Relationel database og applikationsserver i ét – klienter opretter forbindelse direkte og kører logik inde i databasen med sub-millisekunds latenstid.
Vælg en VPS-pakke til SpacetimeDB
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med SpacetimeDB
SpacetimeDB eliminerer den traditionelle backend-stak ved at kombinere en relationel database og en applikationsserver i en enkelt implementerbar proces. I stedet for at opretholde et separat API-lag mellem dine klienter og data, forbinder klienter sig direkte til SpacetimeDB og udfører serversidelogik – kaldet moduler – inde i selve databasen. Bygget i Rust med in-memory-tilstand og write-ahead-log-vedholdenhed leverer den konsekvente responstider på under et millisekund uden hjælpetjenester.
Selv-hosting af SpacetimeDB på en VPS giver dig dedikeret CPU og RAM – de primære ydeevnehåndtag for dens in-memory-arkitektur – samtidig med at alle applikationsdata og modulkode holdes under din fulde kontrol uden leverandørlåsning.
Vigtige funktioner i SpacetimeDB
Ingen separat API-lag
Klienter forbinder sig direkte til databasen og udfører moduler inde i den, hvilket erstatter et helt lag af webservere, meddelelseskøer og API'er med én proces.
Abonnementer i realtid
Klienter abonnerer på tabelændringer og modtager automatisk deltasynkronisering øjeblikkeligt – ingen polling, ingen separat WebSocket-server påkrævet.
Modulbaseret logik
Skriv serversideapplikationslogik i Rust eller C#, og implementer den som et kompileret modul direkte i databasen for optimal ydeevne og sikkerhed.
Hukommelsesbaseret med persistens
Al applikationstilstand opbevares i hukommelsen for hurtige læsninger, mens en write-ahead-log sikrer, at data overlever genstarter og nedbrud uden komplekse backup-opsætninger.
Produktionsafprøvet
Driver hele backend af BitCraft Online, et massivt multiplayer-spil, hvor al realtidsstatus administreres af en enkelt SpacetimeDB-instans.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SpacetimeDB
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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