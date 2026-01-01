Udrul Flame med et-klik-installation
Selvhostet startside og hjemmedashboard til din personlige server og homelab-tjenester.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Flame
Flame er en selvhostet startside, der forvandler din server til et organiseret knudepunkt for alle dine applikationer og bogmærker. Alt administreres via en indbygget GUI — ingen konfigurationsfiler at redigere, ingen genstart påkrævet. Tilføj apps, organiser bogmærker, og tilpas udseendet fuldstændigt fra browseren.
I modsætning til hostede dashboard-tjenester kører Flame udelukkende på din egen VPS og holder din serviceoversigt og dine bogmærker private. Dens Docker-etiketintegration opdager automatisk kørende containere, så dit dashboard forbliver opdateret, når du implementerer nye tjenester.
Vigtige funktioner i Flame
GUI-baseret styring
Tilføj, opdater og slet applikationer og bogmærker direkte fra webgrænsefladen uden at redigere nogen konfigurationsfiler.
Docker autoopdagelse
Registrerer automatisk kørende containere ved at læse Docker-etiketter, og holder dit kontrolpanel synkroniseret med implementerede tjenester.
Integreret søgning
Indbygget søgefelt understøtter 11 websøgningsudbydere og filtrerer lokale apps og bogmærker i realtid.
Brugerdefinerede temaer
Vælg mellem 15 indbyggede farvetemaer, eller byg dit eget med den tilpassede temaeditor og CSS-tilsidesættelser.
Vejrwidget
Vis aktuelle vejrforhold på dit dashboard ved hjælp af en gratis Weather API-nøgle og dine lokationskoordinater.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Flame
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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