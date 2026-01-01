Flame er en selvhostet startside, der forvandler din server til et organiseret knudepunkt for alle dine applikationer og bogmærker. Alt administreres via en indbygget GUI — ingen konfigurationsfiler at redigere, ingen genstart påkrævet. Tilføj apps, organiser bogmærker, og tilpas udseendet fuldstændigt fra browseren.

I modsætning til hostede dashboard-tjenester kører Flame udelukkende på din egen VPS og holder din serviceoversigt og dine bogmærker private. Dens Docker-etiketintegration opdager automatisk kørende containere, så dit dashboard forbliver opdateret, når du implementerer nye tjenester.