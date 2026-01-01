OpenObserve (O2) er en skybaseret observerbarhedsplatform bygget i Rust, der forener logstyring, metrikovervågning, distribueret sporing og realtidsbrugerovervågning i en enkelt letvægtsimplementering. Ved at bruge Parquet kolonnebaseret lagring med indbygget S3-understøttelse leverer den lageromkostninger, der er op til 140 gange lavere end Elasticsearch, samtidig med at den tilbyder sammenlignelig eller bedre forespørgselsydelse.

I modsætning til flerkomponent-observerbarhedsstakke, der kræver separate værktøjer til logs, metrikker og spor, leveres OpenObserve som en enkelt binær fil med en indlejret database. Selv-hosting på en VPS giver ingeniør- og driftsteams fuld kontrol over deres telemetridata — ingen licensering per sæde, ingen dataudgangsgebyrer og ingen tredjepartsadgang til følsomme infrastrukturmetrikker, fejllogs eller brugersessionsdata.