Installer OpenObserve med enkeltklikinstallation
Samlet observerbarhedsplatform til logs, metrics, traces og dashboards – et omkostningseffektivt, selvhostet alternativ til Datadog og Splunk.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OpenObserve
OpenObserve (O2) er en skybaseret observerbarhedsplatform bygget i Rust, der forener logstyring, metrikovervågning, distribueret sporing og realtidsbrugerovervågning i en enkelt letvægtsimplementering. Ved at bruge Parquet kolonnebaseret lagring med indbygget S3-understøttelse leverer den lageromkostninger, der er op til 140 gange lavere end Elasticsearch, samtidig med at den tilbyder sammenlignelig eller bedre forespørgselsydelse.
I modsætning til flerkomponent-observerbarhedsstakke, der kræver separate værktøjer til logs, metrikker og spor, leveres OpenObserve som en enkelt binær fil med en indlejret database. Selv-hosting på en VPS giver ingeniør- og driftsteams fuld kontrol over deres telemetridata — ingen licensering per sæde, ingen dataudgangsgebyrer og ingen tredjepartsadgang til følsomme infrastrukturmetrikker, fejllogs eller brugersessionsdata.
Vigtige funktioner i OpenObserve
Samlet observérbarhed
Logs, metrics, distribuerede spor og realtidsbrugerovervågning alt sammen på én platform – ingen grund til at sammensætte separate værktøjer eller vedligeholde flere integrationer.
Parquetlagring
Kolonnebaseret Parquet-format med S3-native lagring reducerer datalagringsomkostninger med op til 140x sammenlignet med Elasticsearch, hvilket gør observerbarhed i petabyte-skala økonomisk levedygtig.
OpenTelemetry Native
Indtager data via OpenTelemetry-standarden, uden leverandørspecifikke agenter eller proprietære SDK'er påkrævet til logs, metrics eller traces.
SQL- og PromQL-forespørgsler
Forespørg logfiler og spor med SQL og metrics med PromQL – velkendte sprog, der eliminerer behovet for at lære en proprietær forespørgselssyntaks.
Indbyggede Dashboards
Forudbyggede dashboard-skabeloner og en visuel dashboard-bygger giver øjeblikkelig indsigt i infrastruktur, applikationsydeevne og fejlfrekvenser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OpenObserve
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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