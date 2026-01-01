Udrul Apache IoTDB med et-klik-installation.
Industriel IoT tidsseriedatabase, der leverer højgennemstrømningsindtagelse, forespørgsler på under et sekund og ultrahøj komprimering ved kanten.
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Hvad du kan bygge med Apache IoTDB
Apache IoTDB er en specialbygget tidsseriedatabase til Tingenes internet, designet fra bunden til industrielle IoT-arbejdsbelastninger, hvor milliarder af datapunkt ankommer hver dag fra millioner af sensorer. Dets letvægts kolonnebaserede TsFile-format opnår kompressionsforhold, som typiske relationelle databaser ikke kan matche, mens analytiske forespørgsler på under et sekund og et træbaseret enhedsskema modellerer den måde, hvorpå reelt industrielt udstyr faktisk er struktureret.
Selvhosting af Apache IoTDB på din VPS giver produktions-, energi-, transport- og smart city-projekter en privat telemetri-backend, der integreres nativt med Grafana, Spark, Flink, Kafka og MQTT – uden at betale gebyrer pr. metrik og uden at sende sensordata til tredjeparts-skyer.
Vigtige funktioner i Apache IoTDB
TsFile kolonnelagring
Specialbygget kolonnebaseret lagringsformat optimeret til tidsseriedata leverer kompressionsforhold på op til 20:1 sammenlignet med traditionelle databaser.
Højgennemstrømningsindlæsning
Håndterer millioner af skrivninger per sekund fra IoT-enheder med lavt strømforbrug ved hjælp af et Log-Structured Merge tree designet til skriveintensive arbejdsbelastninger.
Træbaseret enhedsskema
Hierarkisk stimodell afspejler, hvordan fabrikker og flåder organiserer sensorer, med fuzzy wildcards til aggregeringsforespørgsler på tværs af enheder.
Indbygget protokolunderstøttelse
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 og MQTT-indtagelse lader enhver enhed, dashboard eller analyseværktøj forbinde uden brugerdefinerede adaptere.
Grafana og Spark klar
Officielle forbindelser til Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka og Hadoop gør IoTDB til en klar til brug tidsseriebackend til eksisterende pipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache IoTDB
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Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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