Apache IoTDB er en specialbygget tidsseriedatabase til Tingenes internet, designet fra bunden til industrielle IoT-arbejdsbelastninger, hvor milliarder af datapunkt ankommer hver dag fra millioner af sensorer. Dets letvægts kolonnebaserede TsFile-format opnår kompressionsforhold, som typiske relationelle databaser ikke kan matche, mens analytiske forespørgsler på under et sekund og et træbaseret enhedsskema modellerer den måde, hvorpå reelt industrielt udstyr faktisk er struktureret.

Selvhosting af Apache IoTDB på din VPS giver produktions-, energi-, transport- og smart city-projekter en privat telemetri-backend, der integreres nativt med Grafana, Spark, Flink, Kafka og MQTT – uden at betale gebyrer pr. metrik og uden at sende sensordata til tredjeparts-skyer.