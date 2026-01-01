Installer Pulse med et-klik-installation.
Realtidsovervågningsdashboard til Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker og Kubernetes med advarsler og historiske målinger.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Pulse
Pulse er et open source realtids-overvågningsdashboard, der giver dig et enkelt, samlet overblik over dine Proxmox VE-klynger, Proxmox Backup Server-instanser, Docker-værter og Kubernetes-arbejdsbelastninger. Det afsøger kontinuerligt hver tilsluttede node og streamer CPU-, hukommelses-, lager- og netværksmålinger til en hurtig webgrænseflade, så du kan opdage pres på en virtuel maskine, container eller backup-datalager i det øjeblik, det sker, snarere end efter et nedbrud.
Fordi Pulse er selvhostet, forbliver alle legitimationsoplysninger og målinger på infrastruktur, du kontrollerer, uden tredjeparts-telemetri og uden licensering pr. node. At køre det på din egen VPS holder dashboardet tilgængeligt, selv når en overvåget vært kæmper, og konfigurerbare tærskeladvarsler giver dig besked via e-mail, webhooks eller chat, før små problemer udvikler sig til nedetid.
Vigtige funktioner i Pulse
Samlet Proxmoxvisning
Overvåg flere Proxmox VE-klynger og Proxmox Backup Server-instanser fra ét dashboard, med målinger pr. VM, pr. container og pr. datalager.
Realtids streamingmålinger
Live CPU, hukommelse, disk og netværksdata opdateres løbende via WebSocket, så du ser belastningsændringer i det øjeblik, de opstår.
Docker- og Kubernetes-overvågning
Overvåg container- og pod-ressourceforbrug sammen med dine Proxmox-værter for et konsistent overblik på tværs af virtuelle maskiner og containere.
Konfigurerbare tærskelalarmer
Sæt grænser for CPU, hukommelse, lagerplads eller temperatur, og få besked via e-mail, webhook eller chat, før problemer eskalerer.
Agentløs API-polling
Pulse forbinder til Proxmox ved hjælp af API-tokens, så der skal ikke installeres noget ekstra på de noder, den overvåger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Pulse
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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