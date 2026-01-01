Pulse er et open source realtids-overvågningsdashboard, der giver dig et enkelt, samlet overblik over dine Proxmox VE-klynger, Proxmox Backup Server-instanser, Docker-værter og Kubernetes-arbejdsbelastninger. Det afsøger kontinuerligt hver tilsluttede node og streamer CPU-, hukommelses-, lager- og netværksmålinger til en hurtig webgrænseflade, så du kan opdage pres på en virtuel maskine, container eller backup-datalager i det øjeblik, det sker, snarere end efter et nedbrud.

Fordi Pulse er selvhostet, forbliver alle legitimationsoplysninger og målinger på infrastruktur, du kontrollerer, uden tredjeparts-telemetri og uden licensering pr. node. At køre det på din egen VPS holder dashboardet tilgængeligt, selv når en overvåget vært kæmper, og konfigurerbare tærskeladvarsler giver dig besked via e-mail, webhooks eller chat, før små problemer udvikler sig til nedetid.