SoulSync er en intelligent musikstyringsplatform, der forbinder dine streamingkonti — Spotify, Tidal, Qobuz og Deezer — med dit selvhostede musikbibliotek. Den spejler automatisk afspilningslister, overvåger kunstnere for nye udgivelser, beriger metadata via ti parallelle baggrundsarbejdere og organiserer downloadede filer ved hjælp af dine foretrukne navnekonventioner.

I modsætning til passive medieservere administrerer SoulSync aktivt din samling: den genererer personlige opdagelsesafspilningslister, synkroniserer lyttehistorik og integreres med Plex, Jellyfin eller Navidrome for at holde dit lokale bibliotek i trit med dine streamingpræferencer. Selvhosting holder dine lyttedata private og din samling fuldt ud under din kontrol.