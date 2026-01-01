Udrul SoulSync med et-klik-installation.
Automatiseret musikopdagelses- og samlingsstyringsplatform, der forbinder streamingtjenester med dit selvhostede bibliotek.
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Hvad du kan bygge med SoulSync
SoulSync er en intelligent musikstyringsplatform, der forbinder dine streamingkonti — Spotify, Tidal, Qobuz og Deezer — med dit selvhostede musikbibliotek. Den spejler automatisk afspilningslister, overvåger kunstnere for nye udgivelser, beriger metadata via ti parallelle baggrundsarbejdere og organiserer downloadede filer ved hjælp af dine foretrukne navnekonventioner.
I modsætning til passive medieservere administrerer SoulSync aktivt din samling: den genererer personlige opdagelsesafspilningslister, synkroniserer lyttehistorik og integreres med Plex, Jellyfin eller Navidrome for at holde dit lokale bibliotek i trit med dine streamingpræferencer. Selvhosting holder dine lyttedata private og din samling fuldt ud under din kontrol.
Vigtige funktioner i SoulSync
Streamingtjenestesynkronisering
Spejl afspilningslister fra Spotify, Tidal, Qobuz og Deezer direkte til dit lokale musikbibliotek med automatiske opdateringer.
Overvågning af kunstnerudgivelser
Spor yndlingskunstnere, og download automatisk nye udgivelser, så snart de vises på tilknyttede streamingplatforme.
Metadataberigelse
Ti parallelle baggrundsarbejdere henter illustrationer, sangtekster og tags fra MusicBrainz, Spotify, Genius og LRClib for at holde din samling velorganiseret.
Medieserverintegration
Opret forbindelse til Plex, Jellyfin eller Navidrome, så dit lokale bibliotek synkroniseres med din streaminghistorik og dine afspilningslister.
Opdagelsesplaylister
Generer personlige afspilningslister – Release Radar, Discovery Weekly og årti- eller genremix – baseret på dine lyttevaner.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre SoulSync
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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