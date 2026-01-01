Implementer Norish med ét klik
Open source opskriftsstyring til husholdninger med import fra sociale medier, AI-ernæringsanalyse og synkronisering i realtid.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Norish
Norish er en moderne opskriftsstyringsapp, der er designet til familier og delte bofællesskaber. Den importerer opskrifter direkte fra URL'er, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-videoer og billedskærmbilleder – hvilket eliminerer det manuelle transskriptionsarbejde, som andre opskriftsstyringsprogrammer kræver. AI-drevet ernæringsanalyse og allergendetektion kører automatisk på hver importeret opskrift, og ændringer synkroniseres i realtid på tværs af alle husstandsenheder via Redis.
I modsætning til cloud-opskriftstjenester, der tjener penge på dine data og begrænser eksport, er Norish fuldt selvhostet under AGPL-3.0, og holder hver opskrift, indkøbsliste og madplan på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. husstand eller abonnementstrin.
Vigtige funktioner i Norish
Import af opskrifter fra sociale medier
Importer opskrifter fra enhver URL, YouTube Shorts, Instagram Reels eller TikTok-videoer ved hjælp af en headless browser – ingen manuel transskription nødvendig.
AI ernæringsanalyse
Generer automatisk ernæringsoplysninger og registrer allergener på importerede opskrifter, så husstandsmedlemmer med kostbehov altid har nøjagtige data.
Realtids husstandssynkronisering
Opskriftsændringer, indkøbslisteopdateringer og madplanredigeringer opdateres øjeblikkeligt på alle enheder i husstanden uden en manuel opdatering.
Delte indkøbslister
Opret husstandsindkøbslister direkte fra udvalgte opskrifter og madplaner, hvor varerne er organiseret til effektiv indkøb.
CalDAV måltidsplanlægger
Synkroniser din madplankalender med enhver CalDAV-kompatibel app, så planlagte måltider vises sammen med aftaler og påmindelser.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Norish
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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