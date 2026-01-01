Norish er en moderne opskriftsstyringsapp, der er designet til familier og delte bofællesskaber. Den importerer opskrifter direkte fra URL'er, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-videoer og billedskærmbilleder – hvilket eliminerer det manuelle transskriptionsarbejde, som andre opskriftsstyringsprogrammer kræver. AI-drevet ernæringsanalyse og allergendetektion kører automatisk på hver importeret opskrift, og ændringer synkroniseres i realtid på tværs af alle husstandsenheder via Redis.

I modsætning til cloud-opskriftstjenester, der tjener penge på dine data og begrænser eksport, er Norish fuldt selvhostet under AGPL-3.0, og holder hver opskrift, indkøbsliste og madplan på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. husstand eller abonnementstrin.