Op til 70% rabat pÃ¥ Redis

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

Start din applikation med det samme
Gratis automatiske ugentlige sikkerhedskopier
AI-administreret VPS
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
30 dages garanteret returret
Deploy Redis in one click installation.

VÃ¦lg en VPS-pakke til Redis

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦re
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB bÃ¥ndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
VÃ¦lg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 Ã¥r. Kan opsiges nÃ¥r som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netvÃ¦rkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domÃ¦ne i 1 Ã¥r

Alle pakkerne betales forud. Den mÃ¥nedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af mÃ¥neder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Redis

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams â€” making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Redis

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

Hvorfor vÃ¦lge Hostinger til at kÃ¸re Redis

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

FÃ¥ din applikation op at kÃ¸re med det samme med en forudkonfigureret opsÃ¦tning. Ingen manuel installation eller komplekse opsÃ¦tningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥gning.

Sikkerhed du kan stole pÃ¥

Indbygget Docker-manager

KÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra Ã©t sted. Implementer, opdater og overvÃ¥g dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

VÃ¦lg en serverplacering tÃ¦t pÃ¥ din mÃ¥lgruppe for at Ã¸ge indlÃ¦sningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. VÃ¦kst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole pÃ¥

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kÃ¸rende uden problemer. NÃ¥r jeg har haft brug for hjÃ¦lp, har deres tekniske supportteam vÃ¦ret hurtige, kyndige og oprigtigt hjÃ¦lpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt gÃ¥r problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan lÃ¸se dit spÃ¸rgsmÃ¥l. Ã…h, og sÃ¥ er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. FortsÃ¦t det gode arbejde ðŸš€

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingfirma, der gÃ¸r det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. PÃ¥lidelig. FÃ¸les robust.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vÃ¦re mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tÃ¥lmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Mange tak til Carla for at hjÃ¦lpe mig med denne N8N-opgradering pÃ¥ min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestÃ¥ende. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.

Martin K
Martin K

Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke sÃ¥ dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsÃ¦tninger og prisvenlige pakker.

30-dages tilfredshedsgaranti

PrÃ¸v det risikofrit med vores 30-dages tilfredshedsgaranti. Se vores refusionspolitik for yderligere oplysninger.

Kom i gang

Udforsk flere apps, du kan implementere

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

VÃ¦lg
Apache Amoro

Apache Amoro

Lakehouse-styring til Iceberg og Paimon med selvoptimerende dashboard

VÃ¦lg
Apache CouchDB

Apache CouchDB

Multi-primÃ¦r NoSQL-dokumentdatabase med en HTTP/JSON API og offlinesynkronisering

VÃ¦lg
Se alle applikationer

Vi gÃ¥r op i dit privatliv

Denne hjemmeside anvender cookies, der er nÃ¸dvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt og for at fÃ¥ data om, hvordan du interagerer med den, samt til markedsfÃ¸ringsformÃ¥l. Ved at acceptere godkender du brugen af cookies til annoncer, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i vores Cookie-politik.