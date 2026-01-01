TimeTagger er en open source webbaseret tidsregistrering bygget op omkring en interaktiv tidslinje og en tag-drevet arbejdsgang frem for stive projekthierarkier. Designet til freelancere, konsulenter og enkeltpersoner, der fakturerer pr. time, erstatter den klodset timeseddelsoftware med en hurtig, tastaturvenlig brugerflade, der kører i enhver moderne browser og synkroniseres på tværs af enheder.

Selv-hosting af TimeTagger på din egen VPS holder hvert registreret minut, klienttag og fakturaeksport under din kontrol — ingen tredjeparts SaaS, der holder din faktureringshistorik som gidsel, ingen gebyrer pr. sæde, og ingen risiko for, at en konto lukkes i løbet af en travl uge.