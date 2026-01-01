Installer TimeTagger med ét klik.
Privatlivsfokuseret personlig tidsmåler med en interaktiv tidslinje, tags, rapporter og en indbygget Pomodoro-arbejdsgang.
Vælg en VPS-pakke til TimeTagger
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.
Hvad du kan bygge med TimeTagger
TimeTagger er en open source webbaseret tidsregistrering bygget op omkring en interaktiv tidslinje og en tag-drevet arbejdsgang frem for stive projekthierarkier. Designet til freelancere, konsulenter og enkeltpersoner, der fakturerer pr. time, erstatter den klodset timeseddelsoftware med en hurtig, tastaturvenlig brugerflade, der kører i enhver moderne browser og synkroniseres på tværs af enheder.
Selv-hosting af TimeTagger på din egen VPS holder hvert registreret minut, klienttag og fakturaeksport under din kontrol — ingen tredjeparts SaaS, der holder din faktureringshistorik som gidsel, ingen gebyrer pr. sæde, og ingen risiko for, at en konto lukkes i løbet af en travl uge.
Vigtige funktioner i TimeTagger
Interaktiv tidslinje
Visualiser din dag på en zoombar tidslinje, hvor du kan trække, ændre størrelse på og opdele poster, så det matcher præcis, hvordan arbejdet foregik.
Tagbaseret sporing
Spring over stive projekttræer, og mærk arbejde med fritformede tags, så den samme post kan tilhøre en klient, en opgave og en faktureringskode på én gang.
PDF- og CSV-rapporter
Generer filtrerede rapporter efter tag, periode eller mål, og eksporter dem som PDF eller CSV til fakturering, regnskab og teamopdateringer.
Mål og Pomodoro
Sæt daglige, ugentlige eller månedlige timemål og kør fokuserede Pomodoro-sessioner direkte inde i trackeren – ingen ekstra apps påkrævet.
Enhedssynkronisering
Spor fra desktop, tablet eller telefon med den responsive webbrugerflade, og få alle ændringer synkroniseret tilbage til din selvhostede server automatisk.
Privatliv fra design
Alle poster ligger i en lokal SQLite-database på din VPS, så klientnavne, timer og faktureringsdata aldrig når en tredjeparts-cloud.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre TimeTagger
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Anbefalet serverplacering:
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Lancer lokalt. Vækst globalt.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.
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