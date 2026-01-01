OneDev er en omfattende selvhostet DevOps-platform, der samler Git-hosting, CI/CD-automatisering, problemsporing, kanban-tavler og et pakke-register i én enkelt applikation. Dens visuelle pipeline-bygger og kodeintelligensfunktioner gør den tilgængelig for udviklere uden dyb DevOps-ekspertise, mens det avancerede forespørgselssprog giver superbrugere præcis kontrol over builds, problemer og commits.

Selvhosting af OneDev på din VPS betyder ubegrænsede udviklere til en fast infrastrukturpris, med fuldt ejerskab af din kildekode og build-artefakter. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og Docker socket-adgang, så OneDev kan køre CI/CD-jobs direkte på din server.