Udrul OneDev med et-klik-installation
Alt-i-én selvhostet DevOps-platform med Git-hosting, CI/CD-pipelines, kanban-tavler og et pakke-register.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OneDev
OneDev er en omfattende selvhostet DevOps-platform, der samler Git-hosting, CI/CD-automatisering, problemsporing, kanban-tavler og et pakke-register i én enkelt applikation. Dens visuelle pipeline-bygger og kodeintelligensfunktioner gør den tilgængelig for udviklere uden dyb DevOps-ekspertise, mens det avancerede forespørgselssprog giver superbrugere præcis kontrol over builds, problemer og commits.
Selvhosting af OneDev på din VPS betyder ubegrænsede udviklere til en fast infrastrukturpris, med fuldt ejerskab af din kildekode og build-artefakter. Denne skabelon inkluderer PostgreSQL til pålidelig datalagring og Docker socket-adgang, så OneDev kan køre CI/CD-jobs direkte på din server.
Vigtige funktioner i OneDev
Githosting og Kodelgennemgang
Fuld Git-server med avanceret diff-visualisering, grenbeskyttelse og flettestrategikontrol til struktureret kodegennemgang.
Visuel CI/CD-bygger
Byg og visualiser pipelines uden at skrive YAML fra bunden – træk-og-slip-trin med fuld YAML-eksport til versionskontrol.
Kanban og Opgavesporing
Indbygget kanban-tavler og problemsporing med brugerdefinerede felter og et avanceret forespørgselssprog til præcis filtrering.
Pakkeregister
Host Docker images og andre byggeartefakter i det integrerede register sammen med din kode og pipelines.
Kodeintelligens
Symbolnavigation og semantisk kodesøgning hjælper udviklere med at forstå ukendte kodebaser hurtigere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OneDev
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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