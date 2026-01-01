Jitsu er en open source-kundedataplatform bygget til ingeniører som et selvhostet alternativ til Segment. Den indfanger produkt- og websitebegivenheder via native SDK'er, behandler dem med serverløse JavaScript-funktioner og videresender resultaterne til datalagre, marketingværktøjer og brugerdefinerede HTTP-slutpunkter med en latenstid på under et sekund.

Selvhosting af Jitsu på din VPS holder hver event-payload, kundeidentifikator og pipeline-konfiguration på din egen infrastruktur — ingen pris pr. event, ingen MTU-grænser og ingen vendor lock-in. Denne implementering samler Jitsus komplette event-pipeline (konsol, ingest, rotor og bulker) sammen med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB og Redpanda, hvilket giver dig en produktionsklar CDP i en enkelt Compose-stack.