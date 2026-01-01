Udrul Jitsu med ét-klik-installation
Open source-kundedataplatform, der indfanger produktbegivenheder og streamer dem til dit lager, marketingværktøjer og API'er i realtid.
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Hvad du kan bygge med Jitsu
Jitsu er en open source-kundedataplatform bygget til ingeniører som et selvhostet alternativ til Segment. Den indfanger produkt- og websitebegivenheder via native SDK'er, behandler dem med serverløse JavaScript-funktioner og videresender resultaterne til datalagre, marketingværktøjer og brugerdefinerede HTTP-slutpunkter med en latenstid på under et sekund.
Selvhosting af Jitsu på din VPS holder hver event-payload, kundeidentifikator og pipeline-konfiguration på din egen infrastruktur — ingen pris pr. event, ingen MTU-grænser og ingen vendor lock-in. Denne implementering samler Jitsus komplette event-pipeline (konsol, ingest, rotor og bulker) sammen med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB og Redpanda, hvilket giver dig en produktionsklar CDP i en enkelt Compose-stack.
Vigtige funktioner i Jitsu
Realtidsbegivenhedsstreaming
Videresender indfangede begivenheder til datalagre og SaaS-destinationer inden for sekunder, hvilket driver live-dashboards, målgrupper og produktanalyse.
Oprindelige lagerdestinationer
Indlæser begivenheder direkte i Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres og S3 med indbygget skemastyring – intet separat ETL-værktøj påkrævet.
JavaScriptfunktioner
Filtrer, berig og omform hændelser ved hjælp af brugerdefinerede JavaScript-funktioner, der kører serverside, før hændelserne når destinationerne.
Kildekonnektorer
Hent data fra databaser, SaaS API'er og filer ved hjælp af Singer- og Airbyte-connectorer til batch-indtagelse sammen med realtidsstreams.
Lagring af brugerprofil
Oprethold samlede besøgs- og brugerprofiler i MongoDB til identitetsopløsning på tværs af enheder, segmentering og personaliseringsbrugsscenarier.
Selvhostet privatliv
Opbevar kundehændelsesdata, identifikatorer og PII inde i din egen VPS – Jitsu ringer aldrig hjem og tilføjer ingen tredjepartsleverandører til din datapipline.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jitsu
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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