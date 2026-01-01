Op til 70% rabat på Jitsu

Udrul Jitsu med ét-klik-installation

Open source-kundedataplatform, der indfanger produktbegivenheder og streamer dem til dit lager, marketingværktøjer og API'er i realtid.

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40,99kr./md.
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Udrul Jitsu med ét-klik-installation

Vælg en VPS-pakke til Jitsu

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Jitsu

Jitsu er en open source-kundedataplatform bygget til ingeniører som et selvhostet alternativ til Segment. Den indfanger produkt- og websitebegivenheder via native SDK'er, behandler dem med serverløse JavaScript-funktioner og videresender resultaterne til datalagre, marketingværktøjer og brugerdefinerede HTTP-slutpunkter med en latenstid på under et sekund.

Selvhosting af Jitsu på din VPS holder hver event-payload, kundeidentifikator og pipeline-konfiguration på din egen infrastruktur — ingen pris pr. event, ingen MTU-grænser og ingen vendor lock-in. Denne implementering samler Jitsus komplette event-pipeline (konsol, ingest, rotor og bulker) sammen med PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB og Redpanda, hvilket giver dig en produktionsklar CDP i en enkelt Compose-stack.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Jitsu

Realtidsbegivenhedsstreaming

Videresender indfangede begivenheder til datalagre og SaaS-destinationer inden for sekunder, hvilket driver live-dashboards, målgrupper og produktanalyse.

Oprindelige lagerdestinationer

Indlæser begivenheder direkte i Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres og S3 med indbygget skemastyring – intet separat ETL-værktøj påkrævet.

JavaScriptfunktioner

Filtrer, berig og omform hændelser ved hjælp af brugerdefinerede JavaScript-funktioner, der kører serverside, før hændelserne når destinationerne.

Kildekonnektorer

Hent data fra databaser, SaaS API'er og filer ved hjælp af Singer- og Airbyte-connectorer til batch-indtagelse sammen med realtidsstreams.

Lagring af brugerprofil

Oprethold samlede besøgs- og brugerprofiler i MongoDB til identitetsopløsning på tværs af enheder, segmentering og personaliseringsbrugsscenarier.

Selvhostet privatliv

Opbevar kundehændelsesdata, identifikatorer og PII inde i din egen VPS – Jitsu ringer aldrig hjem og tilføjer ingen tredjepartsleverandører til din datapipline.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jitsu

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

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