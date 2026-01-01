Implementer Stirling PDF med et-klik-installation.
Selvhostet PDF-værktøj med over 50 funktioner — flet, opdel, konverter, OCR, komprimer, rediger og underskriv dokumenter uden at uploade til tredjepartstjenester.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Stirling PDF
Stirling PDF er en selvhostet PDF-manipulationsplatform, der håndterer over 50 dokumentoperationer udelukkende på din egen server. Flet, opdel, roter, komprimer, konverter mellem Office- og PDF-formater, anvend OCR, rediger følsomt indhold, tilføj vandmærker, anvend digitale signaturer og eksporter til PDF/A – alt sammen via en ren webgrænseflade, der er tilgængelig fra enhver browser. Ingen filstørrelsesbegrænsninger. Ingen brugskvoter. Ingen dokumenter forlader din infrastruktur.
For juridiske teams, finansafdelinger og enhver organisation, der håndterer fortrolige dokumenter, er selvhosting af Stirling PDF den enkleste måde at opnå PDF-behandling i virksomhedsklasse på, samtidig med at følsomme filer aldrig passerer gennem en tredjeparts cloud-tjeneste.
Vigtige funktioner i Stirling PDF
50+ PDF-operationer
Flet, opdel, roter, komprimer, omarranger sider, udtræk billeder og snesevis flere handlinger – alt sammen i ét værktøj uden at skifte mellem tjenester.
OCR og konvertering
Konverter scannede dokumenter til søgbare PDF'er med Tesseract OCR, og transformer mellem PDF- og Word-, Excel- eller PowerPoint-formater.
Redigering og privatliv
Fjern permanent følsom tekst, billeder og metadata fra dokumenter før deling – uden risiko for, at det originale indhold kan gendannes.
Digitale signaturer
Anvend juridisk bindende digitale signaturer på PDF'er uden at være afhængig af tredjeparts signeringstjenester eller abonnementsgebyrer per dokument.
Batchbehandling
Behandl flere filer samtidigt med batchoperationer, og automatiser dokumentarbejdsgange via den indbyggede REST API.
PDF/A-arkivering
Konverter dokumenter til PDF/A-format for at opfylde krav til langtidsarkivering, som er påkrævet i juridiske, finansielle og offentlige sammenhænge.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Stirling PDF
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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