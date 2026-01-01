Stirling PDF er en selvhostet PDF-manipulationsplatform, der håndterer over 50 dokumentoperationer udelukkende på din egen server. Flet, opdel, roter, komprimer, konverter mellem Office- og PDF-formater, anvend OCR, rediger følsomt indhold, tilføj vandmærker, anvend digitale signaturer og eksporter til PDF/A – alt sammen via en ren webgrænseflade, der er tilgængelig fra enhver browser. Ingen filstørrelsesbegrænsninger. Ingen brugskvoter. Ingen dokumenter forlader din infrastruktur.

For juridiske teams, finansafdelinger og enhver organisation, der håndterer fortrolige dokumenter, er selvhosting af Stirling PDF den enkleste måde at opnå PDF-behandling i virksomhedsklasse på, samtidig med at følsomme filer aldrig passerer gennem en tredjeparts cloud-tjeneste.