autobrr er en næste-generations downloadautomatiseringsplatform til torrents og usenet, der samler funktionaliteten af værktøjer som autodl-irssi, trackarr og flexget i én enkelt moderne løsning. Den forbinder til indexer IRC-kanaler, hvor nye udgivelser annonceres i samme øjeblik, de uploades, anvender dine filterregler og videresender matchende torrentfiler til din valgte downloadklient — alt sammen i realtid, uden forsinkelser fra polling.

Selv-hosting af autobrr på en VPS sikrer 24/7 IRC-kanalovervågning med vedvarende forbindelser, som en hjemmemaskine med dynamisk IP eller planlagt nedetid ikke pålideligt kan opretholde. Kontinuerlig drift på dedikeret infrastruktur betyder, at din automatisering aldrig går glip af et freeleech-vindue, en udgivelse med begrænset antal seedere eller en tidsfølsom ratio-mulighed på private trackere.