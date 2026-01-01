Installer autobrr i enkeltklikinstallation.
Moderne download-automatiseringsværktøj, der overvåger indekserings-IRC-kanaler i realtid for at hente torrents i det øjeblik, de annonceres.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med autobrr
autobrr er en næste-generations downloadautomatiseringsplatform til torrents og usenet, der samler funktionaliteten af værktøjer som autodl-irssi, trackarr og flexget i én enkelt moderne løsning. Den forbinder til indexer IRC-kanaler, hvor nye udgivelser annonceres i samme øjeblik, de uploades, anvender dine filterregler og videresender matchende torrentfiler til din valgte downloadklient — alt sammen i realtid, uden forsinkelser fra polling.
Selv-hosting af autobrr på en VPS sikrer 24/7 IRC-kanalovervågning med vedvarende forbindelser, som en hjemmemaskine med dynamisk IP eller planlagt nedetid ikke pålideligt kan opretholde. Kontinuerlig drift på dedikeret infrastruktur betyder, at din automatisering aldrig går glip af et freeleech-vindue, en udgivelse med begrænset antal seedere eller en tidsfølsom ratio-mulighed på private trackere.
Vigtige funktioner i autobrr
Realtids IRC-overvågning
Vedvarende forbindelser til indexer IRC-annonceringskanaler registrerer nye udgivelser i det øjeblik, de uploades, før RSS-feeds eller API-afstemning ville opdage dem.
Avancerede filterregler
Byg komplekse filtre baseret på størrelse, kategori, uploader, udgivelsesgruppe, opløsning og brugerdefinerede regexmønstre for at få præcis det, du ønsker, og intet andet.
Multiklientsupport
Send hentede torrents direkte til qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr eller overvågede mapper – og diriger automatisk forskellige filtre til forskellige klienter.
arr-integration
Native integration med Radarr, Sonarr, Lidarr og Whisparr lader autobrr tjekke, om en udgivelse faktisk er ønsket, før den downloades, hvilket eliminerer spildt båndbredde.
Statistik og historik
Spor downloadtællinger, filtrer hitrater, og hent historik via webgrænsefladen, så du kan finjustere dine regler og forstå din automatiseringsydeevne over tid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre autobrr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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