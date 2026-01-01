Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Hvad du kan bygge med Apache SkyWalking
Apache SkyWalking er et CNCF-medlemsprojekt, der leverer end-to-end observerbarhed til cloud-native og distribuerede systemer. Det indsamler distribuerede spor, servicemålinger, logkorrelation og kontinuerlig profilering via eBPF – hvilket giver ingeniørteams et samlet overblik over hele deres stack uden at skulle sammensætte separate værktøjer. De indbyggede topologikort og alarmering gør det ligetil at identificere latenstidshotspots, afhængighedsfejl og anomalier, før de eskalerer.
Denne implementering parrer SkyWalking OAP-serveren med BanyanDB, SkyWalkings native tidsserie-lagringsmotor, hvilket eliminerer behovet for en ekstern Elasticsearch eller anden database. Selv-hosting giver dig fuld kontrol over dine telemetridata – spor-payloads, serviceydeevnemålinger og profileringsresultater forbliver udelukkende på din egen infrastruktur uden pris pr. span.
Vigtige funktioner i Apache SkyWalking
Distribueret sporing
Registrerer fulde anmodningsspor på tværs af mikroservices med automatisk kontekstspredning, der afslører serviceafhængigheder og forsinkelsesopdelinger pr. operation.
eBPF-profilering
Kontinuerlig CPU- og hukommelsesprofilering ved hjælp af eBPF undersøger den kørende proces uden kodeændringer og udpeger hotspots i produktion uden sampling-overhead.
Servicetopologikort
Automatisk genererede realtids topologidiagrammer viser kaldsrelationer, fejlprocenter og gennemløb mellem hver tjeneste i din arkitektur.
Log Correlation
Forbinder logposter til det sporingsspan, der producerede dem, så du kan springe fra en mislykket anmodning direkte til de relevante loglinjer uden manuel søgning.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Apache SkyWalking
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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