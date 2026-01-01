Apache SkyWalking er et CNCF-medlemsprojekt, der leverer end-to-end observerbarhed til cloud-native og distribuerede systemer. Det indsamler distribuerede spor, servicemålinger, logkorrelation og kontinuerlig profilering via eBPF – hvilket giver ingeniørteams et samlet overblik over hele deres stack uden at skulle sammensætte separate værktøjer. De indbyggede topologikort og alarmering gør det ligetil at identificere latenstidshotspots, afhængighedsfejl og anomalier, før de eskalerer.

Denne implementering parrer SkyWalking OAP-serveren med BanyanDB, SkyWalkings native tidsserie-lagringsmotor, hvilket eliminerer behovet for en ekstern Elasticsearch eller anden database. Selv-hosting giver dig fuld kontrol over dine telemetridata – spor-payloads, serviceydeevnemålinger og profileringsresultater forbliver udelukkende på din egen infrastruktur uden pris pr. span.