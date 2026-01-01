Udrul Heimdall med et-klik-installation.
Elegant applikations-dashboard til centralisering af adgang til alle dine webtjenester og selvhostede apps.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Heimdall
Heimdall er et specialbygget applikationsdashboard, der erstatter rodede browserbogmærker med en ren, visuel grænseflade til adgang til alle dine webapplikationer og tjenester. Den understøtter forbedrede integrationer med populære selvhostede værktøjer som Sonarr, Radarr og SABnzbd, og viser live-statistik direkte på dashboardfliser, så du kan overvåge tjenestens sundhed med et øjeblik.
Selvhosting af Heimdall på din egen VPS giver dig en vedvarende, altid tilgængelig startside fra enhver enhed, uden eksterne afhængigheder og med fuld kontrol over dit dashboardlayout, temaer og API-integrationer.
Vigtige funktioner i Heimdall
Live servicestatistikker
Forbedrede integrationer med Sonarr, Radarr, NZBGet og mere viser realtidsstatistik direkte på dashboard-fliser.
Indbygget søgning
Integreret søgefelt understøtter Google, Bing og DuckDuckGo, hvilket gør Heimdall til en kraftfuld browserstartside.
Autoikonregistrering
Udfylder automatisk ikoner og farver for genkendte Foundation-apps, hvilket reducerer manuel konfigurationsindsats.
Multi-brugersupport
Hver bruger får sin egen dashboardkonfiguration, velegnet til delte homelabs og teammiljøer.
Tagbaseret filtrering
Organiser store samlinger af applikationer med tags til hurtig filtrering og navigation på tværs af servicekategorier.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Heimdall
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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