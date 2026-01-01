Heimdall er et specialbygget applikationsdashboard, der erstatter rodede browserbogmærker med en ren, visuel grænseflade til adgang til alle dine webapplikationer og tjenester. Den understøtter forbedrede integrationer med populære selvhostede værktøjer som Sonarr, Radarr og SABnzbd, og viser live-statistik direkte på dashboardfliser, så du kan overvåge tjenestens sundhed med et øjeblik.

Selvhosting af Heimdall på din egen VPS giver dig en vedvarende, altid tilgængelig startside fra enhver enhed, uden eksterne afhængigheder og med fuld kontrol over dit dashboardlayout, temaer og API-integrationer.