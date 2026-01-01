Installer PufferPanel med et-klik installation
Open source spilserveradministrationspanel med en web-brugerflade til Minecraft, Factorio, Rust og mange andre spil.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PufferPanel
PufferPanel er et gratis, open source webbaseret spilserveradministrationspanel, der lader dig oprette, konfigurere og drive dedikerede spilservere fra en enkelt grænseflade. Det understøtter en bred vifte af titler ud af boksen — herunder Minecraft, Factorio, Rust, ARK og Source engine-spil — og bruger skabeloner, så du kan starte nye servertyper uden at røre kommandolinjen.
Selv-hosting af PufferPanel på din VPS giver dig fuld kontrol over dine spilservere, spillerdata og moddingopsætning, med indbyggede brugerroller, SFTP-adgang og live konsoloutput. Det er et letvægtsalternativ til kommercielle kontrolpaneler og passer naturligt sammen med et enkelt-VPS spilfællesskab.
Vigtige funktioner i PufferPanel
Multispilsupport
Indbyggede skabeloner til Minecraft, Factorio, Rust, ARK, Source engine-spil og mange flere, med mulighed for at tilføje brugerdefinerede skabeloner.
Webbaseret konsol
Administrer hver spilserver via en overskuelig webbrugerflade med live konsoloutput, start/stop-kontroller og ressourceforbrugsstatistik i realtid.
Brugerroller og tilladelser
Giv begrænset adgang til venner, moderatorer eller administratorer, så flere personer kan hjælpe med at drive servere uden at dele rodkontoen.
SFTP filadgang
Indbygget SFTP-server lader brugere uploade mods, verdener og konfigurationsfiler direkte ind på deres spilservere.
Planlagte opgaver
Automatiser genstarter, sikkerhedskopier og andre tilbagevendende opgaver pr. server ved hjælp af den indbyggede opgaveplanlægger.
OAuth2 API
OAuth2-beskyttet REST API muliggør, at eksterne værktøjer, bots og dashboards kan integrere med din spilserverflåde.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PufferPanel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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