PufferPanel er et gratis, open source webbaseret spilserveradministrationspanel, der lader dig oprette, konfigurere og drive dedikerede spilservere fra en enkelt grænseflade. Det understøtter en bred vifte af titler ud af boksen — herunder Minecraft, Factorio, Rust, ARK og Source engine-spil — og bruger skabeloner, så du kan starte nye servertyper uden at røre kommandolinjen.

Selv-hosting af PufferPanel på din VPS giver dig fuld kontrol over dine spilservere, spillerdata og moddingopsætning, med indbyggede brugerroller, SFTP-adgang og live konsoloutput. Det er et letvægtsalternativ til kommercielle kontrolpaneler og passer naturligt sammen med et enkelt-VPS spilfællesskab.