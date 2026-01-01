Udrul LibreNMS med et-klik-installation
Fællesskabsdrevet, selvopdagende netværksovervågningssystem med dyb SNMP-understøttelse til tusindvis af enhedsmodeller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LibreNMS
LibreNMS er et fuldt udstyret, GPL-licenseret netværksovervågningssystem, der automatisk opdager hele din infrastruktur via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP. Det understøtter tusinder af enhedsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet og mange flere ud af boksen, hvilket giver dig trafikgrafer pr. port, alarmering og topologikortlægning uden licensgebyrer pr. enhed.
Selv-hosting af LibreNMS på din VPS holder følsom infrastrukturtelmetri på hardware, du kontrollerer, uden agentfodaftryk på overvågede enheder. Denne implementering samler LibreNMS med MariaDB, Redis og en dedikeret poller-dispatcher-container, så polling og alarmering fortsætter med at køre pålideligt sammen med web-brugerfladen.
Vigtige funktioner i LibreNMS
SNMP autodiscovery
Opdag automatisk enheder og deres grænseflader via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP uden manuelt inventararbejde.
Bred enhedsunderstøttelse
Leveres med understøttelse af tusindvis af netværks-, server- og IoT-enhedsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet og mange flere.
Advarsler og notifikationer
Definer regler med skabelonbaserede advarsler, og lever dem via e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks og 80+ transportmuligheder.
Fakturering og båndbredde
Overvåg porttrafik med faktureringsrapporter baseret på 95. percentil for kredsløb og kundegrænseflader, ideelt for internetudbydere og udbydere af administrerede tjenester.
API og integrationer
Fuld REST API samt førsteklasses integrationer med Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping og OpenStreetMap-baserede kort.
Distribueret polling
Dispatcher-tjenesten udvider polling på tværs af flere arbejdsbeholdere og holder store netværk responsive uden mistede intervaller.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LibreNMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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