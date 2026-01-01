LibreNMS er et fuldt udstyret, GPL-licenseret netværksovervågningssystem, der automatisk opdager hele din infrastruktur via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP og ARP. Det understøtter tusinder af enhedsmodeller fra Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet og mange flere ud af boksen, hvilket giver dig trafikgrafer pr. port, alarmering og topologikortlægning uden licensgebyrer pr. enhed.

Selv-hosting af LibreNMS på din VPS holder følsom infrastrukturtelmetri på hardware, du kontrollerer, uden agentfodaftryk på overvågede enheder. Denne implementering samler LibreNMS med MariaDB, Redis og en dedikeret poller-dispatcher-container, så polling og alarmering fortsætter med at køre pålideligt sammen med web-brugerfladen.