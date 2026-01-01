Op til 70% rabat på Xibo CMS

Installer Xibo CMS med ét-klik installation.

Open source digital skiltning CMS til planlægning af layouts og medier på tværs af netværk af skærme fra én central server.

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AI-administreret VPS
40,99kr./md.
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Installer Xibo CMS med ét-klik installation.

Vælg en VPS-pakke til Xibo CMS

69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
59,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakker betales på forhånd. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Xibo CMS

Xibo CMS er en moden, fuldt open source digital skiltningsplatform, der bruges til at designe layouts, organisere mediebiblioteker og planlægge indhold på tværs af skærmflåder — fra en enkelt lobbyskærm til tusindvis af landsdækkende endepunkter. CMS'et håndterer brugere, tilladelser, kampagner, dayparting og afspilningsrapportering, mens letvægts Xibo Players, der kører på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows, gengiver indholdet på skærmen.

Selv-hosting af Xibo CMS på din VPS holder tidsplaner, målgruppeanalyse og medieaktiver under din kontrol uden SaaS-gebyrer pr. skærm. Denne skabelon leveres med CMS'et med MySQL, XMR-meddelelsesrelæet til afspillerkontrol i realtid, Memcached til caching og QuickChart til indlejrede diagrammer — alt sammen forbundet og eksponeret via den forudinstallerede Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Xibo CMS

Layoutdesigner

Opret layouts med flere zoner, der blander billeder, video, websider, RSS, tickers og widgets ved hjælp af en visuel træk-og-slip-editor i browseren.

Planlægning og dagopdeling

Planlæg kampagner efter datointerval, tidspunkt på dagen, ugedag, gentagelse eller prioritet — herunder geo-bevidst og hændelsesudløst afspilning.

Vis gruppestyring

Organiser hundredvis eller tusindvis af skærme i grupper og tags, og send derefter forskellige tidsplaner til hvert segment fra én centralkonsol.

Realtidsspillerkontrol

Det medfølgende XMR-meddelelsesrelæ sender layoutændringer, skærmbilledanmodninger og kommandoer til tilsluttede afspillere i det øjeblik, du udgiver.

Rapportering af afspilningsbeviser

Indsaml skærmspecifikke afspilningsstatistikker til overholdelse og annonseafstemning, med rapporter, der kan eksporteres som CSV eller gengives som diagrammer.

Tværplatformspillere

Kombiner CMS'et med gratis eller licenserede Xibo Players på Android, webOS, Tizen, Linux og Windows for at drive stort set enhver skiltningshardware.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Xibo CMS

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

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Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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