Xibo CMS er en moden, fuldt open source digital skiltningsplatform, der bruges til at designe layouts, organisere mediebiblioteker og planlægge indhold på tværs af skærmflåder — fra en enkelt lobbyskærm til tusindvis af landsdækkende endepunkter. CMS'et håndterer brugere, tilladelser, kampagner, dayparting og afspilningsrapportering, mens letvægts Xibo Players, der kører på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows, gengiver indholdet på skærmen.

Selv-hosting af Xibo CMS på din VPS holder tidsplaner, målgruppeanalyse og medieaktiver under din kontrol uden SaaS-gebyrer pr. skærm. Denne skabelon leveres med CMS'et med MySQL, XMR-meddelelsesrelæet til afspillerkontrol i realtid, Memcached til caching og QuickChart til indlejrede diagrammer — alt sammen forbundet og eksponeret via den forudinstallerede Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.