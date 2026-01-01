Installer Xibo CMS med ét-klik installation.
Open source digital skiltning CMS til planlægning af layouts og medier på tværs af netværk af skærme fra én central server.
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Hvad du kan bygge med Xibo CMS
Xibo CMS er en moden, fuldt open source digital skiltningsplatform, der bruges til at designe layouts, organisere mediebiblioteker og planlægge indhold på tværs af skærmflåder — fra en enkelt lobbyskærm til tusindvis af landsdækkende endepunkter. CMS'et håndterer brugere, tilladelser, kampagner, dayparting og afspilningsrapportering, mens letvægts Xibo Players, der kører på Android, webOS, Tizen, Linux eller Windows, gengiver indholdet på skærmen.
Selv-hosting af Xibo CMS på din VPS holder tidsplaner, målgruppeanalyse og medieaktiver under din kontrol uden SaaS-gebyrer pr. skærm. Denne skabelon leveres med CMS'et med MySQL, XMR-meddelelsesrelæet til afspillerkontrol i realtid, Memcached til caching og QuickChart til indlejrede diagrammer — alt sammen forbundet og eksponeret via den forudinstallerede Traefik reverse proxy med automatisk HTTPS.
Vigtige funktioner i Xibo CMS
Layoutdesigner
Opret layouts med flere zoner, der blander billeder, video, websider, RSS, tickers og widgets ved hjælp af en visuel træk-og-slip-editor i browseren.
Planlægning og dagopdeling
Planlæg kampagner efter datointerval, tidspunkt på dagen, ugedag, gentagelse eller prioritet — herunder geo-bevidst og hændelsesudløst afspilning.
Vis gruppestyring
Organiser hundredvis eller tusindvis af skærme i grupper og tags, og send derefter forskellige tidsplaner til hvert segment fra én centralkonsol.
Realtidsspillerkontrol
Det medfølgende XMR-meddelelsesrelæ sender layoutændringer, skærmbilledanmodninger og kommandoer til tilsluttede afspillere i det øjeblik, du udgiver.
Rapportering af afspilningsbeviser
Indsaml skærmspecifikke afspilningsstatistikker til overholdelse og annonseafstemning, med rapporter, der kan eksporteres som CSV eller gengives som diagrammer.
Tværplatformspillere
Kombiner CMS'et med gratis eller licenserede Xibo Players på Android, webOS, Tizen, Linux og Windows for at drive stort set enhver skiltningshardware.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Xibo CMS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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