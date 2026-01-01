Udrul Mazanoke med et-klik installation
Privatlivsfokuseret browserbaseret billedoptimering, der komprimerer og konverterer billeder uden at uploade til nogen server.
Vælg en VPS-pakke til Mazanoke
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Mazanoke
Mazanoke er en selvhostet billedoptimering, der kører udelukkende i browseren. Når brugere komprimerer, ændrer størrelse på eller konverterer billeder via Mazanoke-grænsefladen, sker al behandling lokalt på deres enhed – ingen billeddata overføres til serveren eller nogen tredjepart. Dette gør den velegnet til behandling af følsomme billeder, der ikke kan uploades til cloud-komprimeringsværktøjer.
I modsætning til hostede billedoptimeringsservices giver selvhosting af Mazanoke på din VPS dit team et privat, altid tilgængeligt endepunkt til billedbehandling. Den understøtter en bred vifte af formater, fjerner automatisk EXIF-metadata som GPS-lokation og tidsstempler og kan beskyttes med valgfri HTTP basic authentication for at begrænse adgangen.
Vigtige funktioner i Mazanoke
Behandling i browseren
Al billedkomprimering og konvertering køres lokalt i browseren – ingen billeddata sendes til serveren eller nogen ekstern tjeneste.
Multiformatkonvertering
Konverter mellem JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO og TIFF i enhver kombination med justerbare kvalitetsindstillinger.
Automatisk fjernelse af EXIF
Fjern indlejrede metadata, herunder GPS-lokation, tidsstempler og kameraoplysninger fra billeder, før du deler dem.
HTTP grundlæggende godkendelse
Adgang er beskyttet af HTTP basic authentication som standard, hvilket holder din instans begrænset til kun autoriserede brugere.
PWA offlineunderstøttelse
Installer Mazanoke som en Progressiv Web App til offline billedbehandling uden at kræve en internetforbindelse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Mazanoke
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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