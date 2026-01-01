Mazanoke er en selvhostet billedoptimering, der kører udelukkende i browseren. Når brugere komprimerer, ændrer størrelse på eller konverterer billeder via Mazanoke-grænsefladen, sker al behandling lokalt på deres enhed – ingen billeddata overføres til serveren eller nogen tredjepart. Dette gør den velegnet til behandling af følsomme billeder, der ikke kan uploades til cloud-komprimeringsværktøjer.

I modsætning til hostede billedoptimeringsservices giver selvhosting af Mazanoke på din VPS dit team et privat, altid tilgængeligt endepunkt til billedbehandling. Den understøtter en bred vifte af formater, fjerner automatisk EXIF-metadata som GPS-lokation og tidsstempler og kan beskyttes med valgfri HTTP basic authentication for at begrænse adgangen.