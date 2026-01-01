Expensave er en open source-udgiftssporingsapplikation bygget til enkeltpersoner og familier, der ønsker fuld kontrol over deres finansielle data. Med delte udgiftskalendere, bankudtogimport og rapporter over forbrugsvaner forvandler den rå transaktionsdata til handlingsorienteret indsigt, der hjælper dig med at forstå, hvor dine penge forsvinder hen.

Selv-hosting af Expensave på din egen VPS holder følsomme finansielle data væk fra tredjeparts kommercielle servere, eliminerer tilbagevendende abonnementsgebyrer og giver hvert husstandsmedlem adgang uden at dele loginoplysninger – mens automatiske sikkerhedskopier beskytter mange års forbrugshistorik.