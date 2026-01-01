Installer Expensave med ét kliks installation.
Open source personlig og familieudgiftssporer til overvågning af forbrugsvaner og styring af husholdningsbudgetter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Expensave
Expensave er en open source-udgiftssporingsapplikation bygget til enkeltpersoner og familier, der ønsker fuld kontrol over deres finansielle data. Med delte udgiftskalendere, bankudtogimport og rapporter over forbrugsvaner forvandler den rå transaktionsdata til handlingsorienteret indsigt, der hjælper dig med at forstå, hvor dine penge forsvinder hen.
Selv-hosting af Expensave på din egen VPS holder følsomme finansielle data væk fra tredjeparts kommercielle servere, eliminerer tilbagevendende abonnementsgebyrer og giver hvert husstandsmedlem adgang uden at dele loginoplysninger – mens automatiske sikkerhedskopier beskytter mange års forbrugshistorik.
Vigtige funktioner i Expensave
Fællesudgiftskalendere
Flere brugere kan bidrage til den samme kalender, hvilket gør det nemt for familier og bofællesskaber at opretholde husstandsbudgetgennemsigtighed.
Bankudtogsimport
Importer kontoudtog fra finansielle institutioner for automatisk at udfylde transaktioner, hvilket reducerer manuel indtastning og sikrer komplette udgiftsregistreringer.
Forbrugsvanerapporter
Visuel analyse opdeler indtægter og udgifter efter kategori over tid og afslører mønstre, der hjælper dig med at træffe smartere budgetbeslutninger.
Progressiv webapp
Den mobilresponsive PWA lader dig logge udgifter fra enhver enhed med det samme, så du aldrig går glip af en transaktion på farten.
Design med fokus på privatliv
Alle finansielle data forbliver på din egen server – ingen tredjepartsanalyse, ingen abonnementsgebyrer og ingen risiko for, at en kommerciel platform lukker ned.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Expensave
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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