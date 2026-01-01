Udrul GoWA med enkeltklikinstallation.
Letvægts WhatsApp REST API og webgrænseflade bygget med Go til automatisering af meddelelser til flere enheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) er en open source REST API-server, der forbinder til WhatsApp via multi-enheds-protokollen. Den tilbyder en ren web-brugerflade til administration af WhatsApp-sessioner og en komplet REST API til afsendelse af beskeder, administration af kontakter og håndtering af webhooks — alt sammen fra din egen server.
Selv-hosting af GoWA på din VPS sikrer, at dine WhatsApp-sessionsdata forbliver private, din API ikke har nogen hastighedsbegrænsninger fra tredjepartsudbydere, og du bevarer fuld kontrol over meddelelsesrouting og webhook-integrationer.
Vigtige funktioner i GoWA
REST API
Fuld HTTP API til afsendelse af tekst, billeder, dokumenter og positionsmeddelelser programmatisk fra ethvert sprog eller værktøj.
Understøttelse af flere enheder
Forbind flere WhatsApp-konti til en enkelt serverinstans uden at skulle bruge separate telefonforbindelser.
Webinterface
Indbygget web-brugerflade til QR-kodescanning, sessionsstyring og test af API-kald uden at skrive kode.
Webhookintegration
Videresend indgående beskeder til dine egne endepunkter til chatbotautomatisering, CRM-integration eller notifikationsarbejdsgange.
Basic autentificering
Beskyt API'en og webbrugerfladen med brugernavn og adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre GoWA
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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