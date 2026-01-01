GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) er en open source REST API-server, der forbinder til WhatsApp via multi-enheds-protokollen. Den tilbyder en ren web-brugerflade til administration af WhatsApp-sessioner og en komplet REST API til afsendelse af beskeder, administration af kontakter og håndtering af webhooks — alt sammen fra din egen server.

Selv-hosting af GoWA på din VPS sikrer, at dine WhatsApp-sessionsdata forbliver private, din API ikke har nogen hastighedsbegrænsninger fra tredjepartsudbydere, og du bevarer fuld kontrol over meddelelsesrouting og webhook-integrationer.