Keila er en open source nyhedsbrevs- og e-mailmarkedsføringsplatform, der lader dig udvide, segmentere og nå din abonnentliste uden at være afhængig af Mailchimp, Brevo eller andre kommercielle SaaS-løsninger. Bygget i Elixir og Phoenix for høj leveringsdygtighed og samtidig gennemstrømning, tilbyder den en ren træk-og-slip-editor, automatiserede kampagner, A/B-test, abonnentsegmentering og dobbelt opt-in bekræftelsesflows – alt sammen understøttet af din egen SMTP-udbyder, så du bevarer fuld kontrol over afsendelsesomdømme og kontaktdata.

Selv-hosting af Keila på din VPS giver nyhedsbreve, indie-udgivere og små virksomheder ubegrænsede abonnenter og ubegrænsede afsendelser uden prissætning pr. kontakt, der skalerer smertefuldt forbi et par tusinde læsere. Tilslut enhver SMTP-udbyder – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, din egen postfix – og ejer hvert abonnentforhold.