Udrul Keila med et-klik installation
Open source nyhedsbrev og e-mailmarkedsføringsplatform bygget som et selvhostet alternativ til Mailchimp, Brevo og Sendinblue.
Vælg en VPS-pakke til Keila
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Keila
Keila er en open source nyhedsbrevs- og e-mailmarkedsføringsplatform, der lader dig udvide, segmentere og nå din abonnentliste uden at være afhængig af Mailchimp, Brevo eller andre kommercielle SaaS-løsninger. Bygget i Elixir og Phoenix for høj leveringsdygtighed og samtidig gennemstrømning, tilbyder den en ren træk-og-slip-editor, automatiserede kampagner, A/B-test, abonnentsegmentering og dobbelt opt-in bekræftelsesflows – alt sammen understøttet af din egen SMTP-udbyder, så du bevarer fuld kontrol over afsendelsesomdømme og kontaktdata.
Selv-hosting af Keila på din VPS giver nyhedsbreve, indie-udgivere og små virksomheder ubegrænsede abonnenter og ubegrænsede afsendelser uden prissætning pr. kontakt, der skalerer smertefuldt forbi et par tusinde læsere. Tilslut enhver SMTP-udbyder – SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, din egen postfix – og ejer hvert abonnentforhold.
Vigtige funktioner i Keila
Drag-and-drop editor
Visuel nyhedsbrevsredaktør med genanvendelige blokke, billedupload og live forhåndsvisning gør design af kampagner tilgængeligt for ikke-udviklere.
Abonnentsegmentering
Definer segmenter baseret på abonnementstags, brugerdefinerede felter eller aktivitetsmønstre, send derefter målrettede kampagner til specifikke målgruppesegmenter.
Dobbelt opt-in bekræftelse
Indbygget bekræftelsesflow håndhæver dobbelt tilmelding som standard, beskytter afsenderens omdømme og sikrer overholdelse af CAN-SPAM og GDPR.
Medbring din egen SMTP
Tilslut enhver SMTP-udbyder — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES eller din egen postfix — og ejer leveringsevne og afsenderomdømme.
Åbnings- og klikanalyse
Kampagnebaseret åbnings- og kliksporing med afmeldelsesrater og afvisningsrapportering hjælper med at forbedre emnelinjer og indhold over tid.
API og webhooks
Fuld REST API- og webhook-integration lader dig synkronisere abonnenter fra eksterne CRM'er, e-handel eller tilmeldingsformularer automatisk.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Keila
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.