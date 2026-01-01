Implementer Collabora Online med enkeltklikinstallation
Selvhostet online kontorpakke baseret på LibreOffice, der lader teams samskrive dokumenter, regneark og præsentationer i browseren.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Collabora Online
Collabora Online er en selvhostet online kontorpakke baseret på LibreOffice-teknologi, der kører fuldstændigt i browseren. Teams åbner Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter direkte fra en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells og redigerer dem sammen i realtid med live-markører, kommentarer, sporing af ændringer og øjeblikkelige forhåndsvisninger — ingen desktopklient, ingen Microsoft 365, ingen Google Workspace påkrævet.
Selvhosting af Collabora på din egen VPS holder hvert dokument, regneark og præsentation på infrastruktur, du kontrollerer. Par det med en af fillagringsappsene i dette katalog for at give dit team en komplet on-premise erstatning for cloud-kontorpakker, med fuld filformatkompatibilitet og ingen gebyrer pr. bruger.
Vigtige funktioner i Collabora Online
Samarbejde i realtid
Flere brugere redigerer den samme Word-, Excel- eller PowerPoint-fil samtidig med live-markører, kommentarer og øjeblikkelig ændringssynkronisering.
Microsoft Office-kompatibilitet
Åbn og gem .docx-, .xlsx- og .pptx-filer uden konverteringstab takket være indbygget LibreOffice-gengivelse af OOXML-formater.
Integreres med fillagring
Kan integreres med Nextcloud, Seafile, Pydio Cells og andre WOPI-kompatible filservere uden nogen kodeændring til værtsappen.
Spor ændringer og kommentarer
Gennemgå dokumenter med ændringssporingsfunktion, indbyggede kommentarer, forslag og versionshistorik, som kendes fra desktop office-pakker.
Mobilvenlig og tabletvenlig
Berøringsoptimeret redigeringsgrænseflade fungerer på telefoner, tablets og Chromebooks, så bidragydere kan redigere fra enhver enhed.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Collabora Online
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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