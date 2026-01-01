Collabora Online er en selvhostet online kontorpakke baseret på LibreOffice-teknologi, der kører fuldstændigt i browseren. Teams åbner Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter direkte fra en fillagringsapp som Nextcloud, Seafile eller Pydio Cells og redigerer dem sammen i realtid med live-markører, kommentarer, sporing af ændringer og øjeblikkelige forhåndsvisninger — ingen desktopklient, ingen Microsoft 365, ingen Google Workspace påkrævet.

Selvhosting af Collabora på din egen VPS holder hvert dokument, regneark og præsentation på infrastruktur, du kontrollerer. Par det med en af fillagringsappsene i dette katalog for at give dit team en komplet on-premise erstatning for cloud-kontorpakker, med fuld filformatkompatibilitet og ingen gebyrer pr. bruger.