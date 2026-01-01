Udrul LinkAce med étkliksinstallation
Selvhostet bogmærkearkiv med automatisk linkovervågning, fuldtekstsøgning og en komplet REST API.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LinkAce
LinkAce er et open source-bogmærkearkiv bygget til folk, der ønsker langvarig, organiseret opbevaring af hvert link, de indsamler. Det indfanger titler og beskrivelser automatisk, overvåger gemte URL'er for ødelagte eller flyttede mål og kan overføre sider til Internet Archive, så vigtige kilder forbliver tilgængelige, selv når det originale websted forsvinder.
Selv-hosting af LinkAce på din egen VPS holder din læsehistorik, forskning og delte lister ude af tredjeparts-trackere og proprietære bogmærketjenester. Den inkluderede MariaDB-database og Redis-cache giver dig en hurtig, privat vidensbase, du fuldt ud ejer, med browserbogmærker, RSS-feeds og en komplet REST API til integrationer.
Vigtige funktioner i LinkAce
Automatiseret linkovervågning
Planlagte kontroller markerer ødelagte eller flyttede links, så dit arkiv ikke forfalder ubemærket over tid.
Internet Archive backup
Send gemte URL'er til Wayback Machine automatisk, og behold læsbare kopier af sider, der forsvinder.
Lister, tags og søgning
Organiser bogmærker med indlejrede lister og tags, og find derefter hurtigt alt gennem en avanceret filtreret søgning.
Fuld REST API
Integrer LinkAce med browserudvidelser, mobilklienter, Zapier og brugerdefinerede scripts via en fuldt dokumenteret API.
Offentlige og private links
Marker hvert bogmærke som privat, internt eller offentligt, og del kuraterede samlinger via dedikerede RSS-feeds.
HTML-import og -eksport
Importer eksisterende browserbogmærker, eller eksporter dit fulde arkiv når som helst uden leverandørlåsning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LinkAce
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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