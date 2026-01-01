LinkAce er et open source-bogmærkearkiv bygget til folk, der ønsker langvarig, organiseret opbevaring af hvert link, de indsamler. Det indfanger titler og beskrivelser automatisk, overvåger gemte URL'er for ødelagte eller flyttede mål og kan overføre sider til Internet Archive, så vigtige kilder forbliver tilgængelige, selv når det originale websted forsvinder.

Selv-hosting af LinkAce på din egen VPS holder din læsehistorik, forskning og delte lister ude af tredjeparts-trackere og proprietære bogmærketjenester. Den inkluderede MariaDB-database og Redis-cache giver dig en hurtig, privat vidensbase, du fuldt ud ejer, med browserbogmærker, RSS-feeds og en komplet REST API til integrationer.